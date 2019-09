Über vordere Platzierungen haben sich vor wenigen Tagen die Läuferinnen und Läufer vom MSV Eintracht Halberstadt freuen dürfen.

Halberstadt l Kürzlich stand bei Lutz Schindler vom MSV Eintracht der 37. Jahn-Gedenklauf in Freyburg/Unstrut auf dem Plan. Die Laufveranstaltung war wie immer ein Bestandteil des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfestes, zu dem hunderte Teilnehmer aus ganz Deutschland gekommen waren. Durch die Laufsportler gesellten sich 194 Frauen und Männer zu der Veranstaltung.

Während die Turner im Stadion getreu dem Jahnschen Motto „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ wetteiferten, zog es die Läuferschar an der Haupttribüne vorbei hinaus aus dem Stadion, wo es zunächst die anspruchsvolle Strecke auf Weinbergniveau zu bewältigen galt und dann durch das angrenzende Waldgebiet bis zum Wendepunkt gelaufen werden musste. Für die Anstrengungen auf den Distanzen über 6 und 12,2 km bekam jeder Finisher im Ziel als Belohnung eine kleine Flasche Sekt. Wer einen Altersklassensieg errang durfte sich zudem über eine große Flasche freuen.

Schindler verteidigt Vorjahressieg

Lutz Schindler erreichte über 12,2 km eine Zeit von 1:06:03 Stunden, wiederholte damit seinen Vorjahressieg in der Altersklasse (AK) M70 und gehörte nach seiner neunten Teilnahme zu den Gewinnern eines Sachpreises.

Bilder Beim Halbmarathon unterwegs: Irmgard Eggert, Manuela Felsche und Cornelia Klockau (von links). Foto: Klockau



Schindler und sein Vereinskamerad Wolfgang Pardeike waren kurz darauf wieder einmal gemeinsam zu einem Rennen des Elbe-Ohre-Lauf-Cups. In Parchen bei Genthin begaben sich die beiden auf die flache Crossstrecke, die aber aufgrund des sandigen Untergrundes sehr kräftezehrend war. Insgesamt waren 232 Laufsportler unterwegs. Pardeike wählte die 11,5 km und kam nach 57:17 Minuten als 23. von 49 Teilnehmern ins Ziel und belegte Platz drei in der AK M60. Schindler war auf der 6,3-km-Strecke 31:57 Minuten unterwegs und wurde 26. von 99 Teilnehmern sowie Erster in der Altersklasse M70. Beide sammelten für die Cupwertung 33 bzw. 40 Punkte.

Begehrte Startplätze

Ein Halberstädter Damen-Trio startete dagegen beim 3. Stolberger Schloss-Lauf. Schnell ausgebucht waren die Startplätze für diese Veranstaltung, bei der diesmal neben dem 300 m-Bambini-Lauf, einem 2,2 km Jedermann-Lauf, 5 km Laufen bzw. Walken, 10 km Laufen und einem 21 km Staffel-Lauf erstmals ein Halbmarathon ausgeschrieben wurde.

Rechtzeitig bemüht um einen Startplatz hatten sich Cornelia Klockau und Manuela Felsche (MSV Eintracht Halberstadt) sowie Irmgard Eggert (Rennsteiglaufverein). Und so stand das Halberstädter Trio im Starterfeld am Tor des Schlosses, wo die insgesamt 62 Läuferinnen und Läufer mit drei Kanonenschüssen auf die 21-km-Strecke geschickt wurden. Bergab führte es sie durch die Europastadt Stolberg mit seinen malerischen Fachwerkhäusern. Der lange Weg nach Rottleberode schloss sich an, wo am Ortsausgang in Richtung Berga gewendet und zurück zum Stolberger Schloss gelaufen wurde. Die Mittagshitze machte den meisten Aktiven zu schaffen, zumal es auf der Strecke kaum Schattenspender gab. Dennoch erreichten sie alle das Ziel, wo sie von Radio-Moderator Holger Tapper und Schlossherr Ritter Kempski empfangen wurden und ihre Medaille bekamen.

Mit einer Zeit von 1:46:45 Stunden wurde Cornelia Klockau Gesamtsiegerin und belegte Platz eins in der AK W45. Irmgard Eggert folgte als Neunte, kam mit 2:15:23 Stunden auf Platz eins in der AK W65. Manuela Felsche folgte ihr mit einer Zeit von 2:20:29 Stunden, wurde elfte Frau und Zweite in der AK W55.

Übrigens lief der Initiator und Veranstalter des sportlichen Charity-Events Ritter von Kempski mit seiner Familie an dem Tag 5 km. Auch in diesem Jahr liefen die insgesamt 544 Aktiven auf allen Strecken wieder für einen guten Zweck. 5 bzw. 10 Euro ihrer Startgebühren fließen in ein lokales Projekt. Dem Schlossherrn ist es darüber hinaus ein besonderes Anliegen, dem Südharz und der Stadt Stolberg durch diese besondere Veranstaltung neue Impulse zu geben und die Region touristisch zu stärken.