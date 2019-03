In Magdeburg fand die Hallen-Bestenermittlung der Leichtathletik statt.

Halberstadt l Bei der diesjährigen Hallenbestenermittlung in Magdeburg haben die jüngsten Leichtathleten des VfB Germania Halberstadt erneut mit sehr guten Leistungen und Platzierungen überzeugt.

In der Altersklasse 8 traten Johannes Wode und Max Endres in der Landeshauptstadt an. Sie mussten 50m-Sprint, Weitsprung und einen 400 m-Lauf absolvieren. Der Ehrgeiz der beiden jüngsten Germania-Athleten wurde belohnt. Unter den insgesamt neun Teilnehmern ihres Jahrgangs erkämpfte Johannes Wode den Bronzerang und Max Endres kam dicht dahinter auf dem vierten Platz ein.

Romy Neumann überrascht

Romy Neumann und Maddox Ullrich, die den VfB Germania bereits eine Woche zuvor erfolgreich beim Indoor-Hope-Wettkampf in Halle vertreten hatten, gingen für die Altersklasse 10 an den Start. Neben dem 50 m-Sprint und Weitsprung gingen hier ein 600 m-Lauf bei den Mädchen und ein 800 m-Lauf bei den Jungen zur Bezirksbestenermittlung in der Halle in die Wertung. Für eine Überraschung sorgte Romy Neumann, die im großen Starterfeld der 36 Teilnehmerinnen mit 1092 Punkten einen hervorragenden Silberrang erkämpfte. Mit 3,87 m im Weitsprung verbesserte die Germania-Athletin ihre in Halle aufgestellte Bestleistung noch einmal um acht Zentimeter.

Auch Maddox Ullrich überzeugte im Dreikampf mit guten Leistungen. 860 Punkte bedeuteten am Ende den 16. Platz. Dabei konnte der Germania-Athlet besonders im 800m-Lauf mit einer Zeit von 3:08,74 min überzeugen.

Trainer ist zufrieden

Mit Stolz blickte Trainer Horst Koch auf die erreichten Ergebnisse zum Abschluss der Hallensaison. Gleichzeitig geht ein Dank an den Trainer und an die mitfiebernden Eltern für die tolle Unterstützung während des Wettkampfes.