Der Schützenverein Halberstadt hat seine Mitgliederversammlung mit Wahl des eines neuen Vorstandes und der Kassenprüfer durchgeführt.

Halberstadt l Auf dem Plan stand neben dem Rückblick auf das Sportjahr 2018 die Wahl des neuen Vereinsvorstandes und der Kassenprüfer. Große personelle Veränderungen gab es nicht.

Der gesamte bisherige Vorstand wurde auch diesmal wiedergewählt.

Pflock wird von Tassilo Loof unterstützt

Als Kassenprüfer geht wieder Michael Pflock in die nächste Wahlperiode. Er wird dabei von Tassilo Loof unterstützt.

Die Mitgliederversammlung wurde ebenfalls genutzt, um Manfred Otto, Michael Hartmann und Uwe Günther für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Verein auszuzeichnen.

Auszeichnungen vom Landesschützenverband

Gleichzeitig wurden für die erbrachten Leistungen im Sport und in der Traditionspflege Michael Pflock, Alexander Rother, Tassilo Loof und Hans-Jürgen Schöne mit Auszeichnungen des Landesschützenverbandes und Kreisschützenverbandes geehrt.

Auch für das Jahr 2019 hat sich der Verein sehr viel vorgenommen. Neben der Durchführung zahlreicher Vereinsmeisterschaften stehen auch die Teilnahme an den Kreis- und Landesmeisterschaften sowie verschiedene Pokalwettkämpfe auf dem Programm. Im Februar werden drei Vereinsmitglieder bei der Landesmeisterschaft „Luftdruckgewehr Auflage“, die in Halberstadt durchgeführt wird, teilnehmen. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird die Ausrichtung der Kreismeisterschaften „Kleinkaliber“ am 25./26. Mai auf dem Vereinschießstand „Felsenkeller“ sein.

Der 1. Schützenvogt, Berndt Elstermann, bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern für die gezeigten Leistungen im zurückliegenden Jahr und wünschte allen weiterhin viele sportliche Erfolge.