Die SG Stahl Blankenburg reist zum FC Bayern München.

Blankenburg l In der Regionalliga startet die SG Stahl Blankenburg am Wochenende beim FC Bayern München in die Rückrunde.

Zum Beginn der zweiten Halbserie muss die SG Stahl am Sonnabend um 18 Uhr wieder tief in den Süden des Landes reisen und bei den „Bayern“ (Sporthalle Grafinger Straße) antreten. Das Hinspiel hatten die Blankenburger denkbar knapp mit einer 7:9-Heimniederlage verloren. Mit einer ungeplanten Niederlage am darauf folgenden Tag bei Medizin Magdeburg schienen die Münchner aber seinerzeit schon entscheidenden Boden im Kampf um den Staffelsieg verloren zu haben.

Bayern in guter Form

Mittlerweile haben die „Bayern“ zur gewünschten Spielstärke zurück gefunden und bis auf das Unentschieden im Auswärtsspiel beim SB Versbach keinen Punkt mehr abgegeben. Mehr noch, es wurden danach alle Gegner in der Vorrunde klar besiegt und bereits schon auch mit den Versbachern im Rückspiel kurzer Prozess gemacht. Derzeit steht die Mannschaft auf Platz zwei und ist in „Schlagdistanz“ zu den Aufstiegs-Konkurrenten Versbach und Magdeburg.

Trotzdem wollen die Blütenstädter nichts unversucht lassen, sich gegen die Mannschaft mit dem klangvollen Namen wiederum achtbar in Szene zu setzen und möglichst einen Überraschungs-Coup landen. Unverwundbar jedenfalls ist das Bayern-Spiel nicht, das war im Hinspiel zu sehen. Mindestens zwei gewonnene Doppel und ein überlegenes Oberes Paarkreuz könnten schon einen „Harzer Lauf“ in der Mannschaft entfachen und den Münchnern die Leichtigkeit nehmen.

Aufgabe ist lösbar

Viel hängt damit von einem guten Start und den beiden Team-Leader Hanl und Kartuzovs ab. In Blankenburg ist man sich einig: „Die Aufgabe ist schwer, aber lösbar. Möglicherweise entfaltet auch die erneute Übernachtung am Ammersee wie gegen Fürsten-feldbruck ungeahnte Energien und ein positives Gefühl. Die Blankenburger jedenfalls sind voller Tatendrang und mit der bayerischen Mundart der Quartier-Mutter gesprochen, wollen sie sich in Bestbesetzung sowie unveränderter Mannschafts-Aufstellung zum Erfolg „sporteln“.