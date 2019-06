Auf den Rängen vier und neun gehen der FSV Barleben und der Haldensleber SC in den finalen Spieltag der Verbandsliga.

Haldensleben l Damit hielt das Duo aus der Börde souverän die Klasse, war aber zu keinem Zeitpunkt in den Meisterkampf involviert. Das letzte gemeinsame Training schlossen die Haldensleber am Donnerstag mit einem Döner ab. Mit derzeit 40 Punkten und Rang neun erfüllte die Mannschaft von Marco Wagner die Erwartungen nahezu komplett. Bei einem Sieg in Schönebeck winkt sogar noch eine bessere Platzierung.

„Wir können unsere Saison mit weiteren drei Punkten und dem vielleicht möglichen Sprung auf Rang sieben noch krönen. Das ist unser Ziel in Schönebeck“, blickt Marco Wagner voraus. „In Anbetracht der ganzen Verletzungen ist diese Punktausbeute wirklich hervorragend“, lobt der Coach vor allem das letzte Saisondrittel seines Teams. In den vergangenen zehn Spielen ging der HSC nur einmal als Verlierer vom Platz. Unterschätzen werden die Haldensleber den Kontrahenten trotz der Tabellensituation und des letzten Ergebnisses von Union nicht. „Wir wissen, wie schwierig dieses Spiel sein kann und wird, wenn wir nicht noch einmal 100 Prozent geben“, warnt Wagner vor Überheblichkeit.

Schönebeck war von Saisonbeginn an chancenlos in der Liga und kassierte in den vergangenen drei Spielen 24 Gegentore, 13 davon in der Vorwoche bei IMO Merseburg. Personell bleibt es bei den Haldenslebern weiter eng. Mit Mäde (gesperrt), Schunaew, Lipowski (beide privat) und dem verletzten Wille fehlen wieder wichtige Spieler. Nach der Partie in Schönebeck, die um 15 Uhr angepfiffen wird, treffen sich die HSC-Mannschaften (Erste, Zweite und A-Junioren) an der Jahnallee zum Saisonausklang.

FSV erst in Elster, dann auf Mallorca

Der Auftrag des FSV Barleben in Elster ist klar. Rang vier verteidigen und nicht mit einer Niederlage die Saison beenden. Zwar könnte sich der FSV sogar eine 6:0-Packung beim direkten Konkurrenten leisten, doch soweit will es Coach Schindler verständlicher Weise nicht kommen lassen. „Die Spieler, die danach nach Mallorca fliegen, sollen sich das im Spiel auch verdienen. Die Intensität im Abschlusstraining war sehr gut“, berichtet der Coach. Allerdings ist Schindler zum Umbauen seiner Elf gezwungen. So fehlen heute David und Dennis Spitzer sowie Rick Gödecke. Dafür stehen Philipp Brix und Christopher Kalkutschke wieder im Kader. Die Abschlussparty des FSV wird bereits in Elster beginnen und in Barleben fortgesetzt, bevor Teile der Mannschaft den Nachtflieger nach Spanien nehmen.