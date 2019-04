Kevin Zimmermann (links) und Hendrik Romahn (rechts) fehlen ihren Teams. Foto: C. Meyer

Die Mannschaften in der Verbandsliga, Landesliga und Landesklasse rüsten sich langsam für den Saisonendspurt.

Haldensleben l Am Sonnabend sind der SV Irxleben, SSV Samswegen und Haldensleber SC II wieder im Einsatz. Einen Tag später empfängt der HSC den FSV Barleben um 14 Uhr zum Nachbarschaftsduell.

Verbandsliga

Duell Nummer drei in dieser Saison zwischen dem Haldensleber SC und dem FSV Barleben steht am Sonntag auf dem Programm. Bisher gingen beide Mannschaften je einmal als Sieger vom Platz, der HSC in der Liga, der FSV im Pokal.

HSC und FSV mit personellen Problemen vor dem

„Wir müssen am Sonntag einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Meine Mannschaft muss voll dagegen halten und gut umschalten. Unser Minimalziel ist natürlich ein Zähler. Jeder Punkt ist für uns im Moment Gold wert“, blickt Marco Wagner auf das Börde-Duell voraus. Doch der HSC-Trainer hat Sorgen, vor allem personeller Natur. „Es ist alles andere als zufriedenstellend. Kania, Markstein, Tolle, Stadler, Girke und Rosenbach sind verletzt, Zimmermann, Siegmund und Hampel fehlen aus privaten Gründen.“

Auf der Gegenseite sieht es auch nicht gut aus. Piele, Lenhard, Gase, Habeland, Falk, Potyka, Romahn, Schipke, Gründler und Löw stehen auf der Liste, der nicht einsetzbaren Spieler. Mit Acosta hat Trainer Schindler immerhin wieder eine Alternative in der Offensive zur Verfügung.

„Wir werden aufgrund der ganzen Verletzungen vielleicht ein wenig anders agieren als sonst, wollen aber dennoch vieles spielerisch lösen. Ich erwarte mit dem HSC einen Gegner, der versucht alles zu zerstören“, blickt Schindler voraus. Ein echtes Derby ist das Duell im Waldstadion für den FSV-Coach indes nicht. „Es gab in der jüngeren Vergangenheit einfach zu wenig Duelle dafür.“

Landesliga

Der SV Irxleben ist momentan die schlechteste Rückrunden-Mannschaft in der Landesliga und nur noch vier Punkte von einem Abstiegsrang entfernt. „Ich hoffe, dass die Jungs begriffen haben, worum es geht“, sagt Thomas Sauer vor dem Heimspiel gegen Blankenburg. „In Warnau haben wir nicht schlecht gespielt, aber vier Tore nach Standards sind zu viele, auch wenn sie schwer zu verteidigen waren.“ Personell muss der Coach weiter kräftig rotieren. Anpfiff im Wildpark ist um 15 Uhr.

Landesklasse

Der SSV Samswegen, spielt gegen den Fünften Arminia Magdeburg, und der Haldensleber SC II, zu Gast beim Zweiten Thale, wollen am Sonnabend ab 15 Uhr wieder Punkte in ihren Staffeln holen.