Der SSV Samswegen überwinterte mit komfortablen 22 Punkten auf Rang sechs der Landesklasse, Staffel 2.

Samswegen l In der Rückrunde möchte Trainer Uwe Spieß „so schnell wie möglich“ die 30-Punkte-Marke knacken. Dabei helfen sollen zwei Neuzugänge.

So verstärkte sich der SSV mit Heiko Meinecke vom FSV Barleben II und mit Dennis Meinhardt (Heinrichsberg). „Beide sind Verstärkungen für uns. Heiko ist ein Typ, den wir so im Kader noch nicht hatten, er hat viel Ruhe und Übersicht am Ball. Dennis hatte ein bisschen Trainingsrückstand, wird uns auf der Außenbahn oder aber im Zentrum weiterhelfen“, erzählt Uwe Spieß von seinen ersten Eindrücken. Seine Mannschaft zeigte sich in der Winterpause weiter ehrgeizig.

Testspiele mit erfolgreichem Ausgang

Die beiden Testspiele gegen den VfB Ottersleben II (3:1) und den SV Angern (6:3) wurden gewonnen. Die finale Prüfung vor dem Punktspielstart gegen Potzehne fiel aus. „Es war schade, dass Potzehne abgesagt hat. Ich hätte gerne noch gegen einen höherklassigen Gegner gespielt“, so Spieß.

Heimspiele in Zielitz und Loitsche

Seine Heimspiele wird der SSV zunächst in Zielitz (gegen BSV und Nedlitz) und anschließend in Loitsche (Olvenstedt und Gommern) austragen. „Wir hoffen, dass wir im April oder Mai wieder zu Hause spielen können“, sagt Samswegens Trainer. Im ersten von drei Heimspielen in Serie empfängt der Sechste den Zehnten BSV Magdeburg. Bis auf Ebeling und Brandt stehen Spieß wohl alle Spieler zur Verfügung. Anpfiff in Zielitz ist morgen um 15 Uhr.