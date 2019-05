Blau-Weiß Neuenhofe hat sich mit 4:3 gegen den Eilslebener SV durchgesetzt.

Neuenhofe l Die Hausherren begannen erwartungsgemäß druckvoll und schnürten die Gäste in ihrer eigenen Hälfte ein. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe Müller in der vielbeinigen Abwehr freigespielt wurde und zum verdienten 1:0 einschob. Neuenhofe drückte weiter, konnte aber die tiefstehende Gästeabwehr nur selten überwinden. Ein 2:0 lag dennoch in der Luft.

Kurz vor der Pause ein anderes Bild, Eilsleben bekam mehr Spielanteile und erarbeitete sich gefährliche Torchancen. Ein unnötiges Foulspiel vor dem Strafraum wurde in der 44. Minute mit einem Freistoß geahndet. Jakobs nahm Maß, sein abgewehrter Schuss landete bei Klimek, der das 1:1-Halbzeitergebnis erzielte.

Eilsleben durch Konter gefährlich

Zu Beginn des zweiten Durchgangs betrieb Neuenhofe hohen Aufwand und Eilsleben war durch Konter gefährlich. In der 55. Minute war Torjäger Stallmann zur Stelle, der das 2:1 für Neuenhofe mehr oder weniger erzwang. Die Hausherren spielten weiter offensiv. Meist über die schnellen Außen Grabe und Müller, die oft Pech bei ihren Hereingaben hatten.

Grabe tankte sich auf der rechten Außenbahn oftmals sehenswert durch. So auch in der 69. Minute. Mit einem geschickten Pass bediente er Stallmann, der in Torjägermanier sein 31. Saisontor markierte. Das 3:1 sollte eigentlich Sicherheit bringen. Ein Ballverlust in der Offensive wurde zum Bumerang. Eilsleben spielte einen schnellen Konter. Jakobs erzielte in der 76. Minute aus gut 20 Metern den Anschlusstreffer.

Eine spannende Schlussphase

Es wurde nochmal eine spannende Schlussphase. In der 84. Minute fiel der Ausgleich. Torhüter Krümmling konnte den Ball nicht festhalten. Ceesay war zur Stelle und schob zum 3:3 ein. Einige Minuten später bügelte Krümmling seinen Fehler wieder aus. Eilsleben hätte kurz vor Abpfiff das 4:3 erzielen müssen. Doch der Neuenhofer Keeper hielt stark.

Im Gegenzug war wieder Stallmann zur Stelle. Schendels Flanke wurde von der Gästeabwehr nicht gut verteidigt. So konnte der Stürmer per Kopf in der 93. Minute den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer für Neuenhofe erzielen.