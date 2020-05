Paul Stier und der SV Irxleben starten zeitnah in den Trainingsbetrieb unter Auflagen. Archivfoto: Christian Meyer

Beim Landesligisten wird das Training in der kommenden Woche aufgenommen.

Irxleben l Wenige Tage vor dem 30. Jubiläum der Neugründung des SV Irxleben 1919 e.V. (am 20.05.1990 von Traktor Irxleben in den SV Irxleben) gibt der Verein Einblick in die derzeitige Situation.

Seit dem 12. März ruhte der Betrieb im Wildpark aufgrund der Corona-Pandemie, steht nun aber vor dem Neustart. Die Gemeinde hat die Sportanlage wieder freigegeben. Die Abteilungsleitung hat sich unter der Woche mit der Umsetzung der behördlichen Auflagen beschäftigt und alle Vorkehrungen diesbezüglich getroffen.

Trainingsstart in der kommenden Woche

Am Montag starten dann die 2. Mannschaft, die Ü35 und ein Teil der A-Jugend ins Training. Dienstag ist dann der Restart für das Landesligateam um Trainer Steffen Rau sowie den Anschlusskader der A-Jugend. Der komplette Nachwuchs der JSG wird dann aller Voraussicht nach am 2. Juni ins Trainingsgeschehen eingreifen.

Des Weiteren beschäftigen sich die Leitungsgremien um Gerald Bleidorn mit den Planungen für die neue Spielzeit und auch mit baulichen Maßnahmen auf dem Sportareal des „Wildparks“. So wurden zum Beispiel die Plätze gedüngt, vertikutiert und in einen vernünftigen Zustand versetzt. Auch die Sanierungsarbeiten in und um den Wildpark sind weiter vorangetrieben worden.

Kunstrasen soll kommen

„Gleichzeitig konnte man sich mit der Gemeinde auf einen Termin verständigen, um den ersten Bauabschnitt, „den Bau der Lauf-und Sprunganlage“, am 22. Juni einzuläuten. Im zweiten Bauabschnitt soll es dann zum Bau eines Kunstrasenplatzes kommen, da der SV Irxleben diesen zum Überleben benötigt“, erklärt Gerald Bleidorn.