Der Vereinsvorstand des BSV Wanzleben hat eine tolle Aktion für den Nachwuchs initiiert.

Wanzleben l Während des momentanen Stillstandes im Judo­betrieb hat sich der Vorstand des BSV Wanzleben eine tolle Überraschung für die kleinen und großen Bördetiger ausgedacht.

Bei den Mitgliedern klingelte in dieser Woche unverhofft die Post und stellte den Tigern ein kleines Päckchen vor die Tür. Voller Vorfreude wurden die Päckchen geöffnet. Um in Zeiten der Corona-Pandemie fit zu bleiben, waren in dem Päckchen viele kleine Dinge, wie zum Beispiel ein Handtrainer zur Stärkung der Handmuskulatur und ein Trainingsband, was vielseitig zum Muskelaufbau eingesetzt werden kann. Als besondere Überraschung, lag noch eine kleine Taschenlampe mit dem Vereinsdruck für nächtliche Lesestunden mit in dem Paket.

Dankeschön kommt gut an

Diese schöne Geste und das kleine Dankeschön sollen zeigen, wie wichtig die Tiger dem Verein sind. Der starke Zusammenhalt und die Wertschätzung im Verein, gerade in dieser schwierigen Zeit, sollte mit dieser Überraschung zum Ausdruck kommen. Die Päckchen kamen bei allen Mitgliedern sehr gut an.

Bilder Tamme und Thore Oeltze erhalten freudestrahlend ihre Päckchen. Foto: Peggy Oeltze



Es bleibt zu hoffen, dass der Trainingsbetrieb in den nächsten Wochen wieder anlaufen kann. Bis dahin halten sich die Bördetiger fit.