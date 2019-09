Bei der Bezirksbestenermittlung in Halberstadt holten die Nachwuchsathleten des SV Kali Wolmirstedt gleich mehrere Medaillen.

Wolmirstedt l Bei der Bezirksbestenermittlung der Altersklassen acht bis elf im Dreikampf in Halberstadt traten die Leichtathleten des SV Kali Wolmirstedt sehr überzeugend auf. Alle Teilnehmer hatten einen 50-Meter-Lauf, den Weitsprung und das Ballwerfen zu absolvieren und das bei hochsommerlichen Temperaturen.

Im männlichen Bereich gingen an diesem Tag nur zwei Teilnehmer des SV an den Start. Jean-Pascal Bombach holte sich mit 1143 Punkten (7,68s; 4,34m; 40,38m) überlegen den Sieg, mit über 100 Punkten Vorsprung bei den elfjährigen Jungen. Sein achtjähriger Vereinskamerad Ansgar Ullrich aus Colbitz fuhr mit einer Bronzemedaille nach Hause. Er erreichte 669 Punkte (9,55s; 2,85m; 26,75m).

Bronze für den Nachwuchs

Auch alle zehn Mädchen, welche die Reise in den Harz angetreten hatten, traten den Heimweg medaillengeschmückt an. Gleich zweimal Edelmetall gab es für Leni Pflugmacher bei den neunjährigen Mädchen. Sie erkämpfte in der Einzelwertung 1103 Punkte (8,12s; 3,88m; 21,79m) und sicherte sich damit den zweiten Rang. Gemeinsam mit Angeline Dänecke (Platz fünf; 945 Punkte; 8,98s; 3,50m; 20,21m), Lexa Schuchhardt (Platz sechs; 941 Punkte; 8,93s; 3,15m; 23,15m), Wiebke Jakob (Platz sieben; 940 Punkte; 8,76s; 3,32m; 19,85m) und der achtjährigen Hannah Mieske (Platz sechs; 717 Punkte; 9,95s; 2,86m; 15,75m) wurde sie Siegerin in der Mannschaftswertung U10.

Die fünf Mädchen der U12 zeigten, was sie drauf haben. Sie erkämpften in der Mannschaftswertung Bronze, wobei sie sich auch mit den elfjährigen Sportlerinnen messen mussten, da in dieser Wertung beide Altersklassen zusammengehörten. Das gelang ihnen und so steuerte Valentina Krug 1191 Punkte (Platz fünf; 7,91s; 4,01m; 25,82m) bei, Elly Pencz kam auf 1180 Punkte (Platz sechs; 7,98s; 4,00m; 25,78m). Linda Rak erreichte 1119 Punkte (Platz zehn; 8,19s; 3,94m; 23,20m) und Natalie Albrecht wurde im sehr großen Starterfeld in der Einzelwertung mit 1070 Punkten Zwölfte (8,52s; 3,37m; 23,93m). Die Mannschaft komplettierte Mia Chanel Knorr. Sie erreichte 901 Punkte und damit Platz 17 (9,25s; 3,06m; 23,24m). Der Verein bedankt sich an dieser Stelle bei den Eltern, welche die jungen Sportlerinnen und Sportler bei hochsommerlichen Temperaturen während des Wettkampfes betreuten und auch bei der Fahrt unterstützend zur Seite standen.