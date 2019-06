Das Saisonziel Bundesliga hat die U 17 des FCM verpasst. Trotzdem kann es noch einen versönlichen Saisonabschluss geben.

Magdeburg l Mit einem 2:0-Heimsieg über den FC Rot-Weiß Erfurt verabschiedete sich die U 17 des 1. FC Magdeburg am Sonntag aus der Saison der B-Junioren-Regionalliga. Damit hatte der blau-weiße Fußballnachwuchs um Trainer Sören Osterland seine Hausaufgabe zwar erfüllt, doch um den großen Kontrahenten vom Halleschen FC noch abzufangen und sich selbst für die Aufstiegsrelegation zur Bundesliga zu qualifizieren, genügte das nicht. Denn der HFC siegte zeitgleich mit 1:0 bei Hertha Zehlendorf.

„Die Mannschaft hat fest dran geglaubt. Letztendlich konnten wir nur unsere Spiele beeinflussen, das haben wir in den letzten Partien auch gut gemacht“, resümierte Trainer Sören Osterland.

Zwei Pleiten gegen Kellerkinder

Im Saisonendspurt haben die Blau-Weißen die Chance zum Aufstieg fürwahr nicht verspielt. Im Gegenteil: Mit fünf Siegen im Endspurt, darunter ein 2:0 über die Hallenser, wahrte sich der Club-Nachwuchs bis zuletzt die Hoffnung auf die Aufstiegsrelegation. „Leider hat Halle dann nicht nochmal entscheidend gepatzt, so dass wir uns mit Platz drei begnügen müssen. Sicherlich waren die Jungs und auch wir als Trainer- und Betreuerteam etwas enttäuscht, dass es nicht für mehr gereicht hat, aber das ist halt Sport“, meinte Osterland. Entscheidend waren letztlich die beiden 0:1-Pleiten gegen die Kellerkinder Union Berlin II und Schlot-heim Ende März. Den dort verlorenen Boden konnte die Blau-Weißen nicht mehr wettmachen.

Am Sonntag konnte der Trainer dagegen vollauf zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Jungs. Bei brütender Hitze kamen die Blau-Weißen gegen die noch abstiegsgefährdeten Erfurter gut ins Spiel, verpassten es allerdings, sich mit einem frühen Führungstreffer zu belohnen. Nach der Pause trafen Denny Embach und Einwechsler Justin Kauka noch zum standesgemäßen 2:0-Endstand. „Wir hätten das Ergebnis durchaus auch höher gestalten können oder sogar vielleicht müssen. Alles in allen war es ein verdienter Sieg“, freute sich Osterland über den erfolgreichen Abschluss in der Liga.

Nun soll Pokalsieg her

Beendet ist die Saison 2018/19 damit aber noch nicht, am kommenden Sonnabend steht noch das Landespokalfinale an – ausgerechnet gegen die Altersgenossen des HFC. „Gerade das Pokalfinale, wenn es denn auch noch ein Derby ist, hat einen Prestigecharakter. Darum gehe ich davon aus, dass Halle mit 100 Prozent und voller Kapelle auflaufen wird“, blickt Osterland auf das Endspiel, das am Sonnabend um 12 Uhr in Dingelstedt angepfiffen wird.

Für den FCM-Nachwuchs geht es im letzten Spiel der Saison noch einmal darum, die Vormachtstellung in Sachsen-Anhalt zu klären und den Pokal zurück in die Landeshauptstadt zu holen. „Natürlich ist das eine zusätzliche Motivation, in diesem Spiel nochmal zu zeigen, dass wir besser sind“, sagt Trainer Osterland.