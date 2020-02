Groß war am Sonntag nach dem Turnier die Freude bei den Frauen des Magdeburger FFC nach dem Sieg bei der 2. NOFV-Hallenmeisterschaft im Futsal in Wernigerode.Foto: Eroll Popova

Unerwartet gewannen die Frauen des Magdeburger FFC die 2. NOFV-Hallenmeisterschaft.

2. NOFV-Hallenmasters in Warnemünde Ergebnisse: Magdeburger FFC - FC Phoenix Leipzig 1:0, - 1. FC Union Berlin 2:4, - Rostocker FC 3:0, - 1. FFC Saalfeld 4:0; FC Phoenix Leipzig - 1. FC Union Berlin 2:0, - Rostocker FC 1:0, - 1. FFC Saalfeld 2:0; 1. FC Union Berlin - Rostocker FC 1:0, 1. FFC Saalfeld 2:0, Rostocker FC - 1. FFC Saalfeld 0:0 Tabelle 1. Magdeburger FFC 4 10: 4 9 2. FC Phoenix Leipzig 4 5: 1 9 3. 1. FC Union Berlin 4 7: 4 9 4. Rostocker FC 4 0: 5 1 5. 1. FFC Saalfeld 4 0: 8 1 Einzelehrungen Beste Torschützin: Katharina Bödecker (Union Berlin), Jessica Fischer, Tabea Alsleben (beide MFFC) alle je 3 Tore Beste MFFC-Torschützin: Jessica Fischer, Tabea Alsleben beide je 3 Tore

Magdeburg l Dabei stand für alle Beteiligten der Spaß klar im Vordergrund. „Die Mädels sollen den Ostsee-Ausflug genießen“, meinte Trainer Michael Böhm vor der Tour gen Norden. Weil am Sonntag schon um 11 Uhr der Startschuss in Warnemünde ertönte, brachte der MFFC die über dreistündige Anreise bereits am Sonnabend hinter sich. Schob am Abend noch einen gemeinsamen Besuch beim Griechen ein. „Der Teamabend war sehr schön, die Stimmung ausgelassen“, berichtet Co-Kapitänin Tabea Alsleben.

Vielleicht sogar etwas zu ausgelassen, denn den Start ins Turnier haben die Magdeburger Mädels gegen Union Berlin verschlafen, mussten sich mit 2:4 geschlagen geben. „So richtig wach waren wir in diesem Spiel noch nicht“, meint Alsleben. Doch konnten die Regionalliga-Kickerinnen aus den Fehlern dieser Partie lernen. „Das Union-Spiel war unser Wachmacher. Die Mädels haben die angesprochenen Fehler im weiteren Turnierverlauf abgestellt“, erkannte Trainer Böhm zufrieden. So musste der MFFC in der Folge keine Zähler mehr einbüßen, kassierte nicht einmal mehr einen weiteren Gegentreffer.

Erfolg gegen Leipzig tat gut

Besonders der 1:0-Erfolg im zweiten Spiel gegen den FC Phoenix Leipzig tat dem jüngsten Team der Endrunde gut. „Phoenix hat uns in der Liga schon wichtige Punkte abgenommen, entsprechend motiviert waren wir. Das hat man an der Stimmung auf dem Feld und in der Halle gemerkt“, erzählt Alsleben. Nachdem im anschließenden Auftritt der Rostocker FC problemlos mit 3:0 besiegt wurde, sollte der MFFC noch entscheidende Schützenhilfe erhalten.

Nur weil Phoenix im vorletzten Turnierspiel die Berlinerinnen bezwang, hatte der MFFC vor der abschließenden Begegnung der Regionalmeisterschaft gegen Thüringens Vertreter FFC Saalfeld noch die Chance auf den Gesamtsieg. Dafür brauchte es nicht nur einen Magdeburger Sieg, sondern auch Tore für die Differenz. „Wir wussten zwar, dass wir durch die Schützenhilfe aus Leipzig noch die Chance zum Turniersieg hatten, haben aber nicht weiter nachgerechnet“, berichtet Alsleben. So wurden die Magdeburgerinnen nach dem souveränen 4:0-Erfolg erst von der Turnierleitung informiert, dass sie es noch nach ganz oben geschafft haben. Alsleben: „Als wir das hörten, war die Freude riesengroß.“ So auch bei Trainer Böhm: „Ich bin sehr stolz auf das junge Team. Der Sieg ist ein Fingerzeig für die zukünftigen Ziele.“

Erfolg soll Aufschwung geben

Vor allem soll er Aufschwung für die anstehende Rückrunde geben. Am Wochenende ist der MFFC gegen den SFC Stern wieder im Regionalliga-Alltag gefordert. Zuvor präsentieren die MFFC-Mädels ihre Trophäen des Hallenwinters heute zwischen 16 und 17 Uhr bei einer Autogrammstunde in der Jugendherberge Magdeburg.