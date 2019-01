"Groß-Kampftag" für die Handballer des BSV 93, wobei die Männer gleich zweimal ran müssen.

Magdeburg l Bis auf die Partie im DHB-Amateurpokal der Männer werden am Wochenende alle anderen Spiele der Olvenstedter in der Hermann-Gieseler-Halle ausgetragen. In den sozialen Medien machen die BSV-Macher so mächtig Werbung für den „Groß-Kampftag“. Die Verlegung der Spiele von der Sporthalle des Einsteingymnasiums in die Gieselerhalle habe aber nichts mit den zu Saisonbeginn beanstandeten technischen Problemen zu tun, so Tristan Staat. „Der monierte Zeitnehmertisch wurde nach dem 1. Spieltag auf die gegenüberliegende Hallenseite verlagert“, so der A-Jugend-Trainer des BSV 93.

A-Jugend empfängt den HSV

Dessen Mannschaft empfängt am Sonntag um 14 Uhr den HSV Hamburg. Das Hinspiel im September gewannen die Olvenstedter mit 30:28, doch inzwischen sind die Hansestädter erstarkt und mit 10:14 Punkten Tabellennachbar des BSV 93.

Nach der A-Jugend sind die Frauen des BSV 93 in der Mitteldeutschen Oberliga um 16 Uhr in der Gieselerhalle Gastgeber für den Dessau-Roßlauer HV. „Wir müssen gewinnen“, so BSV-Trainer Frank Eckstein angesichts der mit 8:18 Zählern nicht so prickelnden Situation gegen den punktgleichen Tabellennachbarn von der Mulde. Verzichten muss Eckstein dabei auf Lisa Schaake, die sich am Dienstag in einem Trainingsspiel gegen die Polizei-Landesauswahl eine doppelten Fingerbruch zuzog. So hat der Coach am Sonntag gerade einmal zehn Feldspielerinnen und zwei Torfrauen zur Verfügung. Da sind aber schon zwei A-Jugendliche, die am vergangenen Sonntag das Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den HT Halberstadt mit 21:20 gewannen, dabei.

Fokus liegt auf Amateur-Pokal

Um 18 Uhr beschließen die BSV-Männer mit der Partie der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den Tabellenführer TSG Calbe den Sonntag in der Gieselerhalle. Gegen die Saalestädter wollen die Schützlinge von Thorsten Lantzsch und Danilo Mesch ihren „Heimvorteil“ schon gern nutzen, doch liegt der Fokus ganz klar auf der Partie tags zuvor.

Am Sonnabend treffen die Olvenstedter ab 17 Uhr in der Sporthalle des Einsteingymnasiums im Achtelfinale des Deutschen Amateurpokals auf den aktuellen Zehnten der Oberliga Ostsee-Spree, den OSC Schöneberg-Friedenau.

Finale der Amateure vor dem DHB-Endspiel

Der Amateurpokal des Deutschen Handballbundes wird seit der Saison 2014/15 für die Pokalsieger der einzelnen Landesverbände, die maximal viertklassig spielen dürfen, ausgetragen. Die bisherigen Sieger waren der DHK Flensborg, die SG Lengenfeld und zuletzt zweimal der TuS Spenge. Die Finalspiele werden im Rahmen des Final-Four-Turniers des DHB in Hamburg ausgetragen.

Der BSV 93 startet als Pokalsieger Sachsen-Anhalts im laufenden Wettbewerb. Im Vorjahr konnten die Elbestädter gegen die TSG Calbe erstmal in ihrer Vereinsgeschichte den Landespokal der Männer gewinnen.

Die Berliner sind für die BSV-Männer ein unbeschriebenes Blatt, doch umgekehrt dürfte es ähnlic h sein.