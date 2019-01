Die Magdeburgerin Mona Reißberg setzt sich in dieser Szene am Kreis gegen Juliane Bartholomäi durch und erzielt einen ihrer acht Treffer. Foto: Eroll Popova

Den Damen des BSV 93 gelang mit dem 28:24 (14:10) über den Dessau-Roßlauer HV ein wichtiger Erfolg in der Mitteldeutschen Oberliga.

Magdeburg l Der Jubel bei den Olvenstedterinnen nach dem Schlusszeichen war groß in der Gieselerhalle, wohin alle Teams des BSV 93 am Sonntag ausgewichen waren. Beiden Mannschaften merkte man in der Anfangsphase die Nervosität an, wollten sie sich doch mit einem Sieg weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. BSV-Coach Frank Eckstein warnte dann auch vor dem starken Aufsteiger von der Mulde.

Kreisspielerin Marie Hermes erzielte nach 3:09 Minuten den ersten Treffer der Partie. Mona Reißberg, mit acht Toren am Ende beste Werferin des BSV, traf zum zwischenzeitlichen 10:5 (19. Minute). Doch die Gäste, bis zu ihrem verletzungsbedingten Ausscheiden zu Beginn der zweiten Halbzeit immer wieder durch die quirlige Lea Gödde angetrieben, blieben zunächst dran.

Hermes und Reißberg entscheiden die Partie

Als Hermes Mitte der zweiten Hälfte zum 21:15 traf, Reißberg wenig später gar auf 25:17 (48.) erhöhte, war die Begegnung entschieden. Coach Eckstein konnte verstärkt seine zweite Reihe mit Nachwuchsspielerinnen bringen. Da fiel auch nicht mehr ins Gewicht, dass die eingewechselte DRHV-Torfrau Jeniffer Nolte auch Mona Reißberg einige freie Bälle wegnahm.

Für Eckstein ist die 27-jährige auf halblinks spielende Reißberg neben Lisa Hoffmann schon längst zur rechten Hand auf dem Parkett geworden, zumal der BSV keinen Co-Trainer für sein Frauenteam hat. Lars Priesing, Vater von A-Jugendspielerin Jenna Priesing - die wie Cindy Degen und Torfrau Saskia Ribnitz im Sommer vom HSV Magdeburg zum BSV 93 wechselte - sitzt zumeist als Betreuer mit auf der Bank, dazu kam am Sonntag die an einem Fingerbruch laborierende Lisa Schaake als dritte Offizielle.

„Wir haben nach der Pause wieder zurück in die Spur gefunden. Der Schlüssel zum Erfolg war die Abwehr“, befand die achtfache Torschützin Reißberg. Die aus der Nähe von Celle stammende und nach dem Studium in Magdeburg hängen gebliebene Mona Reißberg kam zu Saisonbeginn 2014 gemeinsam mit Trainerin Marita Daum vom HSV Haldensleben zum BSV 93.

Aus der Zeit in der Ohre-stadt stammt auch ihr Spitzname „Fliegenfranz“, der heute noch das Aufwärmshirt ziert. Die Rechtshänderin klärt auf: „Beim HSV musste ich auch mal ins Tor. Meine Trainerin nannte mich da aufgrund meiner Bewegung dann so.“

Torjägerin ist gekommen, um zu bleiben

Während Marita Daum nach nur einem Jahr den BSV 93 wieder verließ und Frank Eckstein als Trainer vom Männer- zum Frauenteam der Olvenstedter wechselte, ist die als Medizintechnikerin tätige Reißberg dem BSV 93 treu gelieben. „Gekommen, um zu bleiben“, sagt sie zu ihren sportlichen Ambitionen: „Noch macht der Körper mit und Spaß macht es in der Truppe auch. Da ist an ein Aufhören vorerst nicht zu denken.“ Ihre Mitspielerinnen, vor allem aber Coach Eckstein wird das freuen.

BSV 93: Ribnitz, Schäfer, Schache - Reißberg 8, Hermes 7, Rips 5, Hadl, Thomas, Liebe, Gottschalk, Hoffmann 4, Priesing 2, Martinez 1, Degen 1