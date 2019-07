Die erfolgreichen Sitzvolleyballer Sebastian Vollmer, Diana Trapp, Mandy Küsel und Daniela Cierpka (von links) vom HSV Medizin bei der EM in Budapest. Foto: BSSA/Mirjam Schüler

Parasportler vom HSV Medizin nahmen erfolgreich an der Sitzvolleyball-EM in Budapest teil, hoffen nun auf die Teilnahme an den Paralympics.

Budapest/Magdeburg (vs) l Die deutschen Sitzvolleyballer jubelten am Sonnabend bei den Sitzvolleyball-Europameisterschaften in Budapest über Bronze, feierten ihren Erfolg ausgelassen mit lautstarken „Campione-Rufen“. Dann drehten sie sich direkt um und feuerten die Damen-Mannschaft an, die auf dem Spielfeld nebenan ebenfalls um Platz drei kämpfte. Mit 3:0 bezwangen die Herren die Ukraine und sorgten damit für ein Happy End zum Abschluss, nachdem sie das Halbfinale gegen Russland verloren und damit die vorzeitige Paralympics-Qualifikation verpasst hatten. Die Damen unterlagen nach einem Fünf-Satz-Krimi der Ukraine und schafften mit Platz vier trotzdem einen historischen Erfolg. Für den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt (BSSA) waren Sebastian Vollmer, Diana Trapp, Mandy Küsel, Daniela Cierpka (alle HSV Medizin Magdeburg) in Budapest am Start. Bronze für Sebastian Vollmer „Der dritte Platz war eine super Teamleistung. Ich bin hoch motiviert und werde weiter hart trainieren“, kommentierte Sebastian Vollmer die Bronzemedaille bei seiner ersten EM-Teilnahme. Sieben Siege in acht Spielen feierten die deutschen Herren – die eine Niederlage im Halbfinale gegen Russland schmerzte dennoch. Mit 0:3 musste sich das Team von Cheftrainer Michael Merten geschlagen geben. Frauen verlieren Fünf-Satz-Spiel „Wir haben unser großes Ziel erreicht, Bronze gewonnen und die Ukraine bezwungen“, sagte Merten. „Gerade im kleinen Finale haben wir ein geniales Spiel gezeigt gegen einen guten Gegner. Das gibt uns Selbstbewusstsein“, betonte Merten und fügte hinzu: „Ich glaube, dass wir die Stärke haben, das Qualifikations-Turnier zu gewinnen.“ Das findet voraussichtlich im März 2020 in Colorado (USA) statt. Nach WM und EM ist es die dritte und letzte Chance, um es noch zu den Paralympics zu schaffen. Auch die deutschen Damen haben noch die Möglichkeit, sich bei einem Turnier im Frühjahr für die Paralympics in Tokio zu qualifizieren.

