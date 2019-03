Ordentlich zur Sache ging es in dieser Szene im Strafraum während der Partie zwischen Niederndodeleben und Kroppenstedt. Foto: Stefanie Brandt

Der TSV Niederndodeleben bleibt durch einen 3:1-Heimsieg gegen Germania Kroppenstedt der heißeste Kandidat auf die Kreismeisterschaft.

Niederndodeleben l Am 19. Spieltag der Kreisoberliga Börde empfing der TSV Niederndodeleben die Gäste aus Kroppenstedt. Nach der unfreiwilligen Pause der Vorwoche wollte man direkt an die Erfolge aus den ersten beiden Partien anknüpfen.

Mit einem wieder gut besetzten Kader startete der TSV druckvoll in die Partie. Die erste Chance hatte allerdings der Gast. Bei einem Schuss aus spitzem Winkel war jedoch Paul Schermer zur Stelle und wehrte zur Ecke ab. Danach gab es die ersten Chancen für den TSV. Diese fanden jedoch noch nicht den Weg ins Ziel. Entweder scheiterte man am Gästekeeper Maximilian Geick oder vermeintliche Abseitsstellungen verhinderten die Führung für die Hausherren.

Rode köpft den Ausgleich

In der 25. Minute war es aber soweit. Nach Zuspiel von Stephan Uebe ließ Alexander Felgentreff seinen Gegenspieler stehen und traf mit einem satten Schuss in die Maschen. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt schon mehr als verdient. Kurz darauf fiel der etwas glückliche Ausgleich. Nachdem die TSV-Hintermannschaft die Flanke auf der Außenbahn nicht verhindern konnte, traf Maximilian Rode per Kopf zum Ausgleich.

Danach häuften sich wieder die Chancen der Heimelf, jedoch ohne Erfolg. Kurz vor der Halbzeit gab es einen Freistoß für den TSV in Strafraumnähe. Falk Schöndube brachte den Ball präzise vor das Gästetor und Alexander Komorous köpfte unhaltbar zur erneuten Führung ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Frank mit der Entscheidung

Bereits kurz nach Wiederbeginn dezimierten sich die Gäste. Nach einem völlig unnötigen und überharten Einsteigen an der Seitenlinie schickte Schiedsrichter Weller Gästespieler Christoph Dannenberg mit Gelb/Rot vom Platz. Durch die Überzahl entwickelten sich nun Räume zum Kontern für die Heimelf. Bei einem dieser Konter lief Jan Frank alleine auf das Gästegehäuse zu. Bei seinem Schuss war Gästekeeper Maximilian Geick noch dran, konnte aber das 3:1 nicht verhindern. Kurz darauf wechselte Trainer Jörg Müller durch.

Mit der komfortablen Führung zog der TSV sich weiter zurück und ließ die Gäste kommen. Mit schnellen Ballgewinnen ging es immer wieder in Überzahl vor das Gästetor. Jedoch spielte man alle Konter fahrlässig zu Ende und hielt die Gäste weiterhin im Spiel. Diese hatten in der Schlussphase noch mehrere Möglichkeiten, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren.

Am Ende gewinnt der TSV verdient und behauptet weiterhin die Tabellenführung.