Der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt (FSA) führt einen Verbandstag virtuell als Videokonferenz durch.

Magdeburg l Erstmals in der Geschichte des Fußball-Verbandes Sachsen-Anhalt (FSA) findet am kommenden Freitag ab 16 Uhr ein Verbandstag virtuell als Videokonferenz statt.

Verbandstag ist Vorraussetzung für Abbruch

Dieser Verbandstag ist ein außerordentlicher Verbandstag, zu dem sich der FSA satzungsmäßig veranlasst sah, da sich die Mehrheit der Vereine kürzlich für einen Abbruch der Saison 2019/20 aussprach. Da ein Abbruch in der Satzung des FSA nicht vorgesehen ist, muss sich der Verband „rein rechtlich“ dazu die Genehmigung eines Verbandstages holen. Dieser ist das höchste Gremium des FSA.

Zwar findet am 7. November des Jahres der ordentliche Verbandstag des FSA mit der Wahl des neuen Vorstandes und Präsidium statt. Doch so lange konnte man in Bezug auf die anstehenden Probleme durch die Corona-Krise und der Saison 2019/20 nicht warten.

Der außerordentliche Verbandstag am Freitag wird über das Dienstprogramm „Voxr“ als Videokonferenz durchgeführt. „Die normale Konferenz kann jeder angemeldete Teilnehmer oder auch Gast mitverfolgen“, so Markus Scheibel, technischer Organisator der Konferenz beim FSA. „Der zweite Teil der Konferenz ist der Wahlakt, an dem auch nur jeder offizielle Delegierte teilnehmen kann. Dieser muss sich dazu vorher auch autorisieren.“

Beschlüsse müssen wirksam gemacht werden

Die insgesamt 93 Delegierten haben zum einen zu bestätigen, dass die Saison 2019/20 zum 30. Juni mittels Abbruch beendet wird. Grundlage bilden die Tabellenstände vom 12. März des Jahres sowie ein Zehn-Punkte-Plan des Verbandes. In diesem geht es unter anderem darum, dass Aufsteiger unter Anwendung einer Quotientenregelung (erzielte Punkte geteilt durch Zahl der ausgetragenen Spiele), dafür aber keine Absteiger in der Saison in den einzelnen Spielklassen ermittelt werden. Zudem sollen die Pokalspiele in allen Altersbereichen bis zum 30. September beendet werden.