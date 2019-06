Dominique Schaak beendete im Rahmen der Hötenslebener Fußballwoche seine Fußballkarriere und widmet sich nun wieder dem Rennsport.

Hötensleben l Im Rahmen der Hötenslebener Fußballwoche beendete Dominique Schaak (28) am vergangenen Freitag im „Glück-auf-Stadion“ seine Laufbahn als aktiver Fußballer. Seine Freunde und Wegbegleiter, Schaak & Friends, waren zu seinem Abschiedsspiel nach Hötensleben gekommen. Zu ihnen gehörten Oliver Mantke, Tino Stille, Martin Lüdtke, Nick Funke, Florian Hamel, Mirek Domagalla, Thomas Dölle, Sascha Bergholz, Fabian Dilge, Martin Ilsmann, Felix Behling, Kevin Schlitte (früher 2. Bundsliga), Ralf Ziege und Philipp Harant (Regionalliga, ab 1. Juli 3. Liga) und Dominique Schaak.

Der SV Hötensleben setzte Daniel Urban, Paul Künne, Carl Rudloff, Michael Peine, Patrick Hartmann, Steffen Zacher, Fabian Kittel, Andreas Messner, Tobias Kittel, Dustin Brömse, Ricardo Winkler, Simon Hehl, Nick Wiedecke, Lukas Köchig, Steven Rzehaczek, Jan-Luc Sucola und Christian Leonhardt ein. Unter der Leitung von Schiedsrichter Heiko Borchers entwickelte sich vor knapp 300 Zuschauern eine kurzweilige und sehenswerte Partie, die mit einem 4:4-Unentschieden endete. Mit dem Ausgleichstor zum Endstand machte sich Schaak selbst sein schönstes Abschiedsgeschenk.

Erinnerungen wurden wach

Neun Jahre seiner insgesamt 20-jährigen aktiven Zeit spielte Dominique für den SV Hötensleben, dem er auch weiterhin angehört. „Ich möchte mich beim Verein und der Mannschaft für die schöne Zeit, die Höhen und Tiefen umfasste, bedanken. Die Jahre in Hötensleben werde ich nie vergessen. Der SVH ist wie eine Familie für mich,“ äußerte er sich gegenüber dem Lokalsport.

Der Hötenslebener Stadionsprecher brachte zum Ausdruck, dass Schaak in den Jahren seiner Zugehörigkeit zum Verein durch sein Engagement, seine Einsatzbereitschaft und seine Leistungen ein jederzeit verlässlicher Partner war.

Motorsportkarriere geht weiter

Durch sein bescheidenes Auftreten fand er viele Freunde im SVH. „Wir bedanken uns und wünschen dir in deiner motorsportlichen Laufbahn noch viele große Erfolge. Du bist in Hötensleben jederzeit willkommen.“ Schaak ist ja bekanntlich in der Motorsportwelt beruflich als Automobilfahrer in verschiedenen Touren- und Sportwagenserien verankert. Sein erstes Rennen im Kart bestritt er 1999 im Alter von acht Jahren. 2005 wechselte er erstmals in den Formelsport. Dadurch startete er 2008 und 2009 im ADAC-Logan-Cup und sammelte seine ersten Tourenwagen-Erfahrungen. Zwischenzeitlich ging seine Entwicklung weiter voran. Befragt nach den Gründen für seinen Entschluss, die Fußball-Laufbahn zu beenden, brachte er zum Ausdruck, dass eine Verletzung beim Fußball ihn sein Cockpit im Motorsport kosten könnte. „Das Risiko ist mir zu groß, denn ich habe ein Team und Sponsoren, denen ich verpflichtet bin,“ begründet er seine Entscheidung.

Schaak pflegt schon seit langem enge Beziehungen zu Marius Sowislo, ehemals Profi und Kapitän beim 1. FC Magdeburg und Betreiber eines Sportlernetzwerkes, sowie zu Sebastian Schulle. Eine Herzensangelegenheit der Drei ist die Organisation von Spielen, deren Erlös der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung zugute kommt. Bekannte Sportler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützen bereitwillig ihre Vorhaben. Sowislo und Schulle würdigten mit eindrucksvollen, zu Herzen gehenden Worten die bisherigen Initiativen von Dominique Schaak, dem Tränen in den Augen standen. Sie wünschten ihm alles Gute für das persönliche und berufliche Leben. Das letzte Wort gebührte dem Verabschiedeten, der unter anderem ausführte: „Dank an alle, die bisher mit mir zusammen gearbeitet haben. Ich werde die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung auch mit meinen Rennen weiter unterstützen. In Hötensleben kamen 300 € für diese zusammen.“