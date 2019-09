Simon Noha und Felix Hoffmann sollen künftig den Kasten des SV Hötensleben sauber halten.

Hötensleben l Mit Simon Noah Hehl (18) und Felix Hoffmann (noch 17) verfügt der SV Hötensleben über zwei junge, hoffnungsvolle Talente auf der Torhüterposition. Hehl begann als Vierjähriger unter der Leitung seines Vaters Andreas mit dem Training. Er war zunächst Feldspieler, wechselte später ins Tor. Seine weiteren Stationen waren die Spielgemeinschaft Hornhausen (D-Jugend, ein Jahr C-Jugend) und der Oscherslebener SC (Gastspielgenehmigung für die C-Jugend, B-Jugend), von dem er im zweiten B-Jugendjahr zum SVH zurückkehrte. Er nahm fortan regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teil, in der er bereits als 17-Jähriger zum Einsatz kam. In seinem bisherigen Entwicklungszeitraum waren Dietmar Stein, Ronny Röper, Thoralf Gruschisnki, Andreas Hehl und Matthias Brömse seine Trainer.

Die Übungsleiter von Felix Hoffmann waren in der Nachwuchsabteilung des SVH und in der JSG ab 2006 Gerold Malcher, Uwe Wagner, Thomas Below, Andreas Hehl, Dietmar Neumann und Marcus Ernst. Im September 2014 wechselte Hoffmann in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Magdeburg. Unter den Trainern Tobias Gregull und Martin Gehrke (Co-Trainer) startete er im U15-Regionalliga-Team des Clubs. Von 2016 bis 2018 spielte Felix Hoffmann in der U17-Bundesliga Nord/Nordost. Hier waren der ehemaligen Bundesliga-Profi Marco Kurth und Lars Fuchs seine Trainer. 2019 schloss er sich wieder dem SVH an.