Für die Tennisspieler*innen stand der zweite Spieltag in der Übergangssaison des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt auf dem Plan.

Oschersleben l Die Bereichsliga-Damen des SV Altenweddingen fuhren ebenso einen Heimsieg ein wie die Herren des Wolmirstedter TC.

Damen Bereichsliga

SV 1889 Altenweddingen – TC Halle Böllberg 53 5:1.

Die Tennis-Damen aus Altenweddingen konnten am Sonntag bereits ihren zweiten Sieg in dieser Saison einfahren und bleiben auf Platz eins der Tabelle. Gegen die Hallenser traten sie in gleicher Formation wie schon am 5. Juli an und überzeugten mit einem souveränen Spiel. Stina Marie Göbel ließ ihrer Gegnerin keine Chance und beendete das Spiel mit 6:1 , 6:0. Auch Julia Wasylyk und Sophie-Charlott Weiß bewiesen ihre Dominanz in ihren Einzeln. Die beiden Doppel zum Abschluss des Spieltags waren um einiges aufregender, doch die Altenweddinger ließen sich nicht unterkriegen und holten beide Matches nach Hause, wodurch der Gesamtsieg perfekt wurde.

Herren Bereichsliga

Wolmirstedter TC – Biederitzer TC 4:2.

Die Wolmirstedter glänzten mit toller Leistung gegen den Biederitzer TC und holten sich den Sieg. Besonders der jüngste Spieler der Mannschaft, Paul Neumann, überzeugte in seinem Einzel auf ganzer Linie und brachte sein Team dadurch nach den Einzeln mit 3:1 in Führung. Mittels Ehrgeiz und guter Technik besiegte er den Biederitzer Jonas Chmielewski glatt mit 6:0 , 6:0. Bei den Doppeln trat das Vater-Sohn-Gespann Große auf den Platz und konnte an den Erfolg der Einzel anknüpfen. Sie besiegten ihre Gegner mit einem souveränen 6:2 , 6:0. Auf dem Nebenplatz kämpfte auch die Doppelpaarung Schlote/Neumann um jeden Punkt, musste sich schließlich aber den starken Gegnern Edelmann-Nusser/Prick 2:6 , 6:3 , 6:10 geschlagen geben. Am Ende konnte sich die Mannschaft dennoch über einen 4:2-Erfolg freuen.