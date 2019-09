In der Abteilung Tischtennis des Eilsleber Sportvereins herrscht große Freude über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der letzten Zeit.

Eilsleben l Seit Ende 2016 bis heute wurden zwölf Kinder für das Tischtennistraining gewonnen.

ESV meldet eine Mannschaft

Mit Beginn der Saison 2019/20 nimmt auch erstmalig eine Mannschaft am Punktspielbetrieb in der Kreisliga Jungen bis 15 Jahre, Staffel C, teil. Der Start war weniger erfolgreich, aber davon ließen sich die Jungen nicht unterkriegen. Sie zeigten Moral und konnten das zweite Spiel der Saison gegen den TTC Gröningen II mit 8:2 gewinnen.

Zur erfolgreichen Mannschaft gehörten Etienne Otto (11 Jahre), Martin Zielinski (11) und Noah Gadge (14). Sie stehen jetzt auf dem vierten Tabellenplatz von sieben Mannschaften. Martin Zielinski nahm an der Kreismeisterschaft in Beendorf teil. Dabei kam er im Einzel ebenso wie im Doppel mit einem Partner aus Colbitz auf den dritten Platz. Er kann somit auch an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen.

Dass erstmals eine Nachwuchsmannschaft des ESV im Punktspielbetrieb vertreten ist, ist vor allem dem geduldigen und fachgerechten Training durch Heinz-Jörg Ahrend und Sarah Behrens zu verdanken. Sie leiten immer mittwochs ab 17 Uhr, im Winter ab 17.30 Uhr, die jungen Sportbegeisterten in der Eilsleber Sporthalle an.