Die Nachwuchs-Basketballer des VfL Kalbe haben gegen die Eagles Rathenow gespielt.

Kalbe/Milde l Die U10-Basketballer des VfL Kalbe haben in der heimischen Sporthalle an der Feldstraße einen überzeugenden 86:30-Sieg gegen die Eagles Rathenow bejubeln dürfen.

Die Havelländer, die bereits in Rathenow im Rahmen eines U-10-Turnieres auf die Westaltmärker aus Kalbe trafen und dabei knapp gewinnen konnten, gingen in Sachsen-Anhalt in der Testspiel-Konstellation gegen den VfL unter. Die Kängurus, die in besagtem Turnier den dritten Platz belegten, nahmen damit erfolgreich Revanche an den Eagles.

Gastgeber mit guter Anfangsphase

Ohne die krankheitsbedingten Ausfälle von Domenik Rücker, Oliver Fries und Julius Dittmar, agierte Kalbe dennoch motiviert und gut vorbereitet in die Begegnung mit den Westbrandenburgern. VfL-Kapitän Moritz Gille gab die Marschrichtung vor und erzielte zehn von 13 Punkten im ersten Achtel. Die Rathenower kamen dagegen nicht zur Entfaltung und konnten nicht an die Turnierleistung von vor vier Wochen anknüpfen. Ein klarer Zwischenstand von 13:2 spiegelte dies wider.

Im zweiten Achtel lief die VfL-Korbmaschine fleißig weiter. Eine überzeugende Führung von 23:4 Punkten verdeutlichte die Einseitigkeit der Partie. Coach von Glahn konnte sich mit diesem Spielstand und weiteren sechs zu spielenden Achteln den Luxus erlauben, die ersten Spieler von der Bank zu bringen. Damit verdiente sich der Name „Testspiel“ seine Deklaration. Coach von Glahn und Co-Trainerin Romy Gille wechselten munter durch. Der VfL probierte sich in verschiedenen Formationen und Spielerkonstellationen aus. Im Testspielmodus verteidigten die Rathenower auch ihren Korb. Die nur zaghafte Gegenwehr und der geringe Biss im Spiel der Brandenburger, stellte das Ergebnis zur Halbzeit auf 41:19 für Kalbe.

Vorentscheidung nach der Pause

In der zweiten Hälfte brachen die Gäste konditionell ein, so dass die Kalbenser nach Belieben zaubern konnten. Vor allem Kalbes Guard Elias Schomburg zog gefährlich und erfolgreich zugleich auf den Korb. Schomburg explodierte regelrecht und zeigte keinerlei Erbarmen. Am Ende der Partie stand ein verdienter 85:30-Sieg für die Kängurus, mit dem sich Trainer von Glahn gut anfreunden konnte: „Das Testspiel tat uns gut. Wir konnten ohne verkürzte Spielzeit und damit ohne Zeitdruck an unsere Hausaufgaben gehen. Wir haben einiges probiert und erledigten unsere Aufgaben. Wir haben viele schöne Team-Aktionen gesehen.“

Der Sieg gegen die Brandenburger dürfte für Selbstvertrauen bei den Altmärkern gesorgt haben. Die Revanche gegen die Red Eagles aus Rathenow ist mit einem überaus deutlichen Erfolg gelungen.

Statistik

VfL Kalbe/Milde: B. Rudloff (5 Punkte), J. Müller (10), V. Jaworek (4), L. Hahn-Buchmüller (4), M. Gille (34), L. Politt (3), E. Frenzel, E. Zitzewitz, E. Schomburg (25), J. Kühl.