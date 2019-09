Die Nachwuchs-Bogensportler des Kuhfelder SV nahmen an den Deutschen Meisterschaften des DBSV in Karlsruhe teil.

Kuhfelde/Karlsruhe l Die Schützen mussten am Sonnabend auf die beiden langen und am Sonntag auf die beiden kurzen Entfernungen schießen. Insgesamt wurden 144 Wertungspfeile abgegeben.

Mit einer Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille, vielen guten Ringzahlen, zwei Deutschen Rekorden sowie neun Landesrekorden waren die Kuhfelder wieder einmal sehr erfolgreich.

Panhey vergoldet die eigene Leistung

Deutsche Meisterin wurde Joana-Marie Panhey. In der Jagdbogenklasse U12 gewann sie mit 1038 Ringen Gold. Sie stellte außerdem zwei neue Landesrekorde (20 Meter und Gesamtwertung) auf.

In der gleichen Bogenklasse freute sich Friedrich Tepelmann über Bronze. Er schoss 778 Ringe. Als dritter Jagdbogenschütze ging Marlon Michaelis in der U14 an den Start. Mit 1004 Ringen wurde er Vizemeister. Marlon hatte noch weiteren Grund zur Freude. Er schoss auf 30 Meter (271 Ringe) und 40 Meter (259 Ringe) jeweils einen neuen Deutschen Rekord. Auch den Landesrekord auf 30 Meter verbesserte er.

Rohde holt Silber

In der U12 Compound waren Max Rohde, Liezl Röhrs und Arne Kluge vertreten. Max wurde mit 1335 Ringen guter Zweiter. Liezl wurde mit 1315 Ringen Fünfte. Max und Liezl können sich außerdem über je drei neue Landesrekorde freuen. Auf 30 Meter, 20 Meter und in der Gesamtwertung stellten sie die alten Rekorde ein. Arne Kluge wurde mit guten 1250 Ringen Sechster.

Auch Tom-Simon Bäthge trat mit seinem Compoundbogen an. Er wurde in der U14 mit einer Ringzahl von 1148 Fünfter. Als einzige Recurveschützin trat Madlen Bennua in der U12 für den Kuhfelder SV an. Sie schoss sehr gute 1191 Ringe und freute sich über ihren fünften Platz.