Vor ziemlich genau zweieinhalb Monaten kam das Vereinsleben des 1. FC Oebisfelde zum vollständigen Erliegen.

Oebisfelde l Nun sollen erste Trainingseinheiten unter strengen Auflagen stattfinden.

Am 12. März 2020 setzte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) den Spielbetrieb in allen Ligen aus. Mitte Mai wurde die Fußballsaison auf Landesebene für beendet erklärt. Ein Beschluss des Verbandstages am 12. Juni soll das absichern. Damit werden 65 Spiele des 1. FC Oebisfelde ausfallen, davon allein 31 Heimbegegnungen auf dem Sportplatz „Am Gehege“.

Dart-Saison wird verschoben

Am 16. März 2020 setzte der Mitteldeutsche Dartsport Verband (MDV) den Spielbetrieb aus. Somit konnte auch die Dartsparte (1. DC Oebisfelde) mit ihren zwei Mannschaften nicht weiterspielen. Der Verband entschied hier allerdings am 9. Mai, dass die Saison verlängert wird und die restlichen Spiele zur Austragung kommen werden. Die neue Saison beginnt dann allerdings erst im Februar 2021.

Ebenfalls am 16. März 2020 wurden alle städtischen Einrichtungen der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, also auch die Sportstätten, geschlossen. Seit diesem Tag gab es kein organisiertes Vereinsleben mehr.

Mit der neuen, mittlerweile 5., Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 2. Mai 2020 ist es nun wieder möglich, unter Auflagen ab Anfang Mai im Freien zu trainieren.

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes geplant

Das ist auch die Grundlage dafür, dass die Teams des 1. FC Oebisfelde nun einen geordneten Wiederanlauf des Trainingsbetriebes starten können.

Vorerst aber nur im Freien, was bedeutet dass unsere Sparten Zumba und Darts, die in geschlossenen Einrichtungen trainieren, noch nicht wieder loslegen können. „Hier hoffe ich auf weitere Erleichterungen in den nächsten Wochen. Die aktuelle Corona-Verordnung verspricht Gutes“, so Mathias Polep.

Der Verein hat mit der Stadt Oebisfelde-Weferlingen als Träger der Sportstätte nun umfangreiche Gespräche geführt und ein Nutzungskonzept für unseren Verein erarbeitet, welches uns erlaubt, auf dem Sportplatz „Am Gehege“ wieder einen Trainingsbetrieb zu realisieren. An die lückenlose Umsetzung dieses Konzepts sind wir streng gebunden.