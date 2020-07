Die Fußball-Landesklasse, Staffel 1, startet mit einem echten Highlight in die neue Saison.

Salzwedel l Die Fußball-Landesklasse 1 startet mit einem echten Highlight am Sonnabend, 14. August, in die neue Saison. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) veröffentlichte gestern den vorläufigen Spielplan für die Landesligen und Landesklassen.

Eröffnungsspiel auf der Flora

Daraus geht hervor, dass der SV Eintracht Salzwedel auf der Flora den Lokalrivalen SV Liesten empfängt. Neben dem SVE und dem SVL sind nur noch zwei weitere westaltmärkische Teams im Einsatz, weil der MTV Beetzendorf spielfrei hat.

Der FSV Heide Letzlingen trifft zu Hause auf Medizin Uchtspringe und bekommt mit dem Drittplatzierten um den Top-Torjäger Marcel Brinkmann (33 Treffer in 14 Spielen) zum Auftakt eine schwere Aufgabe serviert. Für Aufsteiger Grün-Weiß Potzehne geht es nach Stendal zur zweiten Mannschaft von Lok Stendal. Die Oberliga-Reserve ist ebenfalls erst aufgestiegen. Beetzendorf startet am 29. August zu Hause gegen Letzlingen in den Ligaspielbetrieb.