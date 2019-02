Der SV Grün-Weiß Potzehne hat beim Magdeburger SV Börde II gastiert.

Magdeburg/Potzehne l Dieser Erfolg könnte durchaus Selbstvertrauen verleihen. Auch wenn es sich „nur“ um ein Fußball-Testspiel handelte, so zeigte sich der Vertreter der Landesklasse I, SV Grün-Weiß Potzehne, am Sonnabend schon ordentlich in Schuss. Beim Magdeburger SV Börde II aus der Landesklasse II gewannen die Schützlinge von Neutrainer Michael Friedrichs verdient mit 3:2 (2:0).

Führung zur Halbzeit

Speziell im ersten Durchgang standen die Grün-Weißen defensiv sehr solide und nutzten gleich zu Beginn zwei ihrer Chancen zur 2:0-Führung. Zunächst traf Kapitän Jan Küllmei (8.), ehe der slowakische Neuzugang Juraj Dubny wenig später zum 2:0 nachlegte. Diesen sicheren Vorsprung nahmen die spielbestimmenden Gäste auf dem Kunstrasengeläuf in der Landeshauptstadt auch mit in die Halbzeitpause.

In dieser nahm GWP-Coach Friedrichs mehrere Wechsel vor. Dadurch ging auch ein wenig die Souveränität in der Defensive verloren. Die MSV-Reserve wurde somit etwas gefährlicher und konnte durch Ghodrat Mohseni zunächst den 1:2-Anschlusstreffer (65.) markieren. Allerdings stellte Potzehne in Person von Küllmei (75.) den alten Abstand wieder her. Das letzte Wort hatten dann wieder die Magdeburger. Nico Czychi sorgte für das 2:3 (85.). Mehr gelang den Börde-Kickern in einer offensiven Schlussphase nicht, so dass der SV Grün-Weiß Potzehne – in der Liga auf einem Abstiegsplatz liegend – seinen ersten Testspielerfolg im Jahr 2019 feiern durfte.

Statistik

SV Grün-Weiß Potzehne: Daries - Küllmei, Schmundt, Bröckel, Bischoff, Peters, Biewendt, Putz, Dubny, Wiegmann, Krehl (Klement, Seeger).

Torfolge: 0:1 Jan Küllmei (8.), 0:2 Juraj Dubny (19.), 1:2 Ghodrat Mohseni (65.), 1:3 Jan Küllmei (75.), 2:3 Nico Czychi (85.).