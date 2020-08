Der SV Heide Letzlingen hat an heimischer Spielstätte einen souveränen 4:1-Testspielerfolg gegen den Schinner SV Eintracht eingefahren.

Letzlingen l Gegen die Mannschaft von Trainer Dirksen Höft war für die Truppe von Gordon Besa damit kein Kraut gewachsen.

Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten

Der Pokalfinalist des Altmarkkreises Salzwedel, Heide Letzlingen, begann bereits nach wenigen Minuten sehr schwungvoll und bog frühzeitig auf die Siegerstraße ein. Franz Helmke gelang bereits in der ersten Spielminute die Führung für den Landesklasse-Vertreter, der nach guter Vorarbeit von Alexander Girmann in aussichtsreiche Position gebracht wurde.

In der siebten Minute fiel bereits das 2:0 für die Letzlinger. Fabian Schlamann erzielte mit einem Foulelfmeter die komfortable Führung. In der Hintermannschaft der Gastgeber führte Marc Schlamann das Team an und gab der Defensive der Gastgeber Rückhalt. Mit Ruhe und Übersicht in entscheidenden Momenten strahlte der Routinier Sicherheit aus.

Die Gäste aus Schinne mussten sich nach dem verschlafenen Auftakt zunächst kräftig schütteln. Die Schinner fanden nach der Anfangsphase besser in die Partie und erspielten sich ihre ersten Gelegenheiten nach einer guten halben Stunde. Diese ließ die Besa-Elf allerdings ungenutzt. Damit gingen die Höft-Schützlinge mit dem Resultat von 2:0 in die Halbzeit. Das Ergebnis war bis dato verdient, wenngleich der Underdog aus der Ostaltmark gute Ansätze im Spiel nach vorne zeigte.

Anschlusstreffer bringt Spannung

Der Pausenstand von 2:0 sollte die Gäste aus der Ostaltmark nicht entmutigen. Bis in die Schlussphase des Spiels hielt der Underdog aus der Ostaltmark das Duell mit den Letzlingern spannend.

Nach taktischer Umstellung gelang es Schinne den Gastgeber vor Probleme zu stellen und das Team erarbeitete sich eine Fülle an hochkarätigen Torgelegenheiten. In der 79. Spielminute gelang Michael Mauer gar der 2:1-Anschlusstreffer, nach dem die Letzlinger einen Gang in Hälfte zwei zurückschalteten und sich vornehmlich auf das Verwalten der Führung beschränkten. Per Kopf gelang dem Torschützen das Tor, welches Jan Bertram vorbereitet. Ebenfalls war dabei der Kopf im Spiel. Vorausgegangen war ein Eckball an den langen Pfosten an den dort positionierten Vorlagengeber.

Favorit in der Schlussphase effektiver

Die engagierte Leistung der Gäste wurde schlussendlich allerdings mit keinem weiteren Treffer belohnt. Clevere Gastgeber sorgten in der Schlusssequenz für die Entscheidung. Fabian Schlamann, der bei seinem zweiten Tor mit einem Geniestreich Gäste-Kapitän Michael Mauer aussteigen ließ, krönte eine gute Leistung mit dem 3:1 (83.).

Das vierte und letzte Tor der Partie war wiederum den Gastgebern vorbehalten, die das 4:1 durch Dirk Lamprecht feierten (88.). Das 4:1 nach Ballverlust auf der linke Seite der Schinner sollte den Sargnagel für die Ostaltmärker setzen und die engagierte Leistung zu einem denkbar unglücklichen Ende bringen.

Letzlingen-Coach Dirksen Höft freute sich über die Spielpraxis für seine Spieler, wenngleich die zweite Halbzeit aktiver hätte gestaltet werden müssen: „Die Jungs haben in Hälfte zwei zu lang die Beine hoch gelegt. Das gefiel mir nicht so gut. Aber in Schinne wird auch vernünftige Arbeit geleistet. Wir haben uns den Gegner nicht umsonst ausgesucht. Mit dem Abstieg werden sie in dieser Form nichts zu tun haben“, lobte Höft Trainerkollege Gordon Besa aus der Ostaltmark.

Statistik

Letzlingen: Lenz - M. Schlamann, Helmke (46. Grabau), Mertens, Pöge, F. Schlamann, Müller, Ahlfeld, Altrock, Girmann, Lamprecht

Schinne: A. Bertram - Maciejewski, M. Schulz, K. Schulz, Piontek, J. Bertram, D. Mauer, Täger, M. Mauer, Grell, Kulbida

Schiedsrichter: Christian Braun

Tore: 1:0 Helmke (1.), 2:0 F. Schlamann (7.), 2:1 M. Mauer (79.), 3:1 F. Schlamann (83.), 4:1 Lamprecht (88.).