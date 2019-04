Im Nachbarschaftsduell trennten sich der SV Eintracht Salzwedel und der SV Liesten mit einem torlosen Remis voneinander.

Salzwedel l Während die Mannschaft von Michael Piotrowski wohl deutlich besser mit der Punkteteilung leben kann und weiterhin auf Rang acht der Fußball-Landesklasse, Staffel I, rangiert, verpassten es die Jeetzestädter, Punkte auf den Ligaprimus aus Letzlingen gut zu machen. Der kam gegen Uchtspringe ebenfalls nicht über ein Remis hinaus. Der Rückstand beträgt bei einer Partie weniger auf dem Konto weiter acht Zähler.

Vom Anpfiff weg ein Duell auf Augenhöhe

Vor 234 Zuschauern entwickelte sich vom Anpfiff weg ein Duell auf Augenhöhe. Die gastgebende Eintracht verbuchte in der Anfangsphase zwar noch ein paar optische Feldvorteile, machte das Spiel im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts aber viel zu langsam.

Zudem schlichen sich bei den 09ern viele technische Fehler ein, so dass die Salzwedeler in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss auf das Gäste-Gehäuse zu Stande brachten.

Die 22er kamen nach der Anfangsviertelstunde besser ins Spiel. Die Gäste agierten in der eigenen Hälfte dicht gestaffelt, ließen sich nicht locken und spekulierten offensiv vor allem auf die Fehler der favorisierten Gastgeber. Obwohl in der ersten Halbzeit einige gute Umschaltmomente vorhanden waren, spielten es die Rand-Salzwedeler am Ende zu kompliziert und blieben dadurch ebenfalls harmlos.

Halbzeit ohne Tore

Bis auf einen Schuss von Niels Bierstedt (23./deutlich vorbei) und einem Versuch vom A-Jugendlichen Paul Langer (30./gehalten) sprang nicht heraus, weshalb es torlos in die Kabinen ging.

In den zweiten 45 Minuten nahm die Partie dann mehr Fahrt auf. Während auf Seiten der Salzwedeler Stefan Heuer (52./vorbei) und Gregor Roth (58./gehalten) die ersten beiden richtig guten Chancen vergaben, hatte auch der Gast aus Liesten die Führung auf dem Fuß. Nach einem Zuspiel von Lukasz Koneczek war der Weg frei für den eingewechselten Marcin Galkowski, der aber am aufmerksamen SVE-Schlussmann Dennis Röhl scheiterte (54./starke Fußabwehr).

Hausherren mit mehr Spielanteilen

Insgesamt machten die Platzherren in der zweiten Hälfte aber mehr für das Spiel. Vor allem die Hereinnahme von Hannes Schreiber sollte das Salzwedeler Spiel beleben, die gerade in der Schlussphase richtig auf das Gaspedal drückten. Während der SVL nur noch einmal gefährlich wurde, Sebastian Kordus in der Box aber zu überrascht schien (81./gehalten), erspielten sich die Kreisstädter nun ein deutliches Übergewicht.

Weil aber Heuer (75./abgefälscht), Luca Nowak aus der Drehung (82./drüber), Malte Liestmann per Kopf (85./ganz stark gehalten) und Julian Seehausen aus der Drehung (86./stark gehalten und dann an den Pfosten) allesamt vergaben oder am sehr stark aufgelegten Gäste-Schlussmann Dawid Szczerbik scheiterten, blieb es am Ende beim Remis.

Aufgrund der Schlussphase wäre ein Salzwedeler Sieg sicher nicht unverdient gewesen. Betrachtet man aber die kompletten 90 Minuten, machte die Eintracht lange Zeit zu wenig, wodurch sich Liesten diesen Punkt ebenfalls verdiente.

Statistik

Torfolge: Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Kevin Shaikh (Magdeburg)

Zuschauer: 234.