Der SV Rot-Blau Sanne hat in Vorbereitung auf die Rückrunde gegen den SV Liesten getestet.

Sanne-Kerkuhn l Auch wenn es sich „nur“ um ein Testspiel handelte, so wurde beim Kreisoberligisten SV Rot-Blau Sanne gejubelt, als hätte er gerade einen Titel gewonnen. Dies war zwar nicht der Fall, doch mit dem 1:0 (0:0) gegen Landesklasse-Vertreter SV Liesten 22 sorgte die Elf von Trainer Rainer Schulz am Sonnabend für eine große Überraschung.

Während die Rot-Blauen also für den Start in die Rückrunde am kommenden Sonnabend bei der SG Eintracht Mechau – deren Trainergespann Gordon Mießner und Thomas Philipp gehörte zu den durchaus überraschten Zuschauern in Sanne-Kerkuhn – gerüstet scheint, gibt es auf Liestener Seite bis zum Rückrundenauftakt am Sonnabend mit dem Gastspiel beim SV Rot-Weiß Arneburg noch einige Dinge aufzuarbeiten.

Piotrowski über den Auftritt verärgert

SVL-Trainer Michael Piotrowski schmeckte nicht nur das Ergebnis nicht, sondern auch der wenig engagierte Auftritt seiner Mannschaft. „Die Niederlage geht völlig in Ordnung, weil wir die taktischen Vorgaben nicht umgesetzt haben und mit unserem Tiki-Taka im Mittelfeld nicht durchkamen“, so ein verärgerter Piotrowski, der nach der Partie auch noch einige (kritische) Worte an seine Schützlinge richtete. Sanne war ein bewusst gewählter Kontrahent. „Auch in der Liga treffen wir schließlich auf viele tiefstehende Gegner“, erklärte Liestens Coach.

Der schenkte wie schon eine Woche zuvor – dort hatte der Youngster sogar getroffen – beim 4:1 gegen Rossau dem erst 17-jährigen Paul Langer das Vertrauen und bot ihn von Beginn an im Angriff auf. Das hätte sich auch beinahe früh ausgezahlt, doch Langer setzte das Leder nur knapp am Gehäuse von Dennis Altenburg vorbei. Wer nun aber dachte, das würde der Auftakt eines wahren Liestener Offensivfeuerwerks sein, sah sich getäuscht. Die Gäste verbuchten zwar etwas mehr Ballbesitz, enttäuschten allerdings im Offensivspiel. Akteure wie René Mangrapp oder auch Sebastian Kordus sind eben nur schwer zu ersetzen.

Gastgeber spielt clever auf

Allerdings hielt der Kreisoberligist, eine Woche zuvor bereits 7:1-Sieger gegen Saalfeld, auch leidenschaftlich dagegen. Immer wieder schafften es die enorm lauffreudigen Rot-Blauen, die Räume im entscheidenden Moment zu schließen. So ließen sie im weiteren Verlauf der ersten Hälfte keine weitere gegnerische Möglichkeit zu. Stattdessen gestaltete sich das Duell nun immer ausgeglichener, und auch Sanne erarbeitete sich durch Christoph Blatter und Dennis Biniak kleinere Möglichkeiten (jeweils vorbei).

Etwas mehr Schwung kam zwar nach Wiederbeginn in die Partie, doch am Spielbild änderte sich wenig. Zwar war das mit fünf neuen Spielern aus der Pause kommende Liesten etwas aktiver, doch weiterhin verteidigten die Platzherren um den soliden Libero Stefan „Pimpi“ Schulz nahezu überragend. Die Rot-Blauen verbuchten sogar die erste Gelegenheit des zweiten Abschnitts, doch Schlitzohr Blatter – er sah, dass der für Dawid Szczerbik eingewechselte SVL-Keeper Jonathan Gehrke etwas zu weit vor seinem Kasten postiert war – setzte die Kugel knapp über das Gehäuse.

Die Gäste bauten mit der Zeit immer mehr Druck auf, doch gefährlich wurde es erst, als der Gegner mithalf. Der eingewechselte Niels Bierstedt wurde von Schlussmann Altenburg angeschossen, das Leder landete aber zum Glück für den Kreisoberligisten neben dem Gehäuse. Bei Versuchen von Jan Steckmann (vorbei) und dem Ex-Sanner Steven Beck (drüber) musste der Keeper der Rot-Blauen aber nicht eingreifen.

Lindner besorgt Führung

Auf der Gegenseite durfte hingegen in Minute 78 ausgiebig gejubelt werden. Christoph Lindner war gerade einmal etwas mehr als eine Viertelstunde auf dem Platz, als er Steffen Mangrapp den Ball abluchste und frei auf Gehrke zulief. Den Torhüter konnte Lindner auch noch umspielen, ließ sich beim Abschluss allerdings zu viel Zeit und schoss Henning Glameyer auf der Linie an. Allerdings bekam „Linde“ das Leder noch einmal vor die Füße und war dann im zweiten Versuch doch zum überraschenden 1:0 für den Underdog erfolgreich.

Nach einem erneuten Liestener Ballverlust – diesmal durch Lukasz Koneczek – machte sich Lindner ein weiteres Mal auf in Richtung Tor, bugsierte den Ball diesmal aber ein ganzes Stück daran vorbei. In den Schlussminuten tat der SVL alles, um die Blamage noch abzuwenden. Doch es blieb dabei: Der Landesklasse-Vertreter zeigte sich einfach zu einfallslos. An einem Freistoß von Timm Müller rauschten alle Mit- und Gegenspieler vorbei, ein weiterer ruhender Ball von Müller kurz vor der Strafraumkante landete über dem Querbalken. Wenig später war es vollbracht und beim SV Rot-Blau Sanne lag man sich nach einem aufgrund einer ganz starken Mannschaftsleistung ganz sicher nicht unverdienten 1:0-Erfolg jubelnd in den Armen.

Statistik

SV Rot-Blau Sanne: Altenburg - Leusmann, Wiese, Krüger, Albrecht, D. Biniak, Blatter, Dürr, Behrens, Ziemba, St. Schulz (F. Beck, Groß, Böker, Lindner, M. Biniak).

SV Liesten 22: Szczerbik (Gehrke) - Kijewski, Bresch, Langer, Galkowski, Krotki, T. Müller, He. Glameyer, Ha. Glameyer, Benecke, St. Beck (Bierstedt, St. Mangrapp, Steckmann, Koneczek).

Tor: 1:0 Christoph Lindner (78.).

Schiedsrichter: Hannes Serien

Vorkommnisse: Keine.