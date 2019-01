Die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Landesklasse hat der SV Eintracht Salzwedel aufgenommen.

Salzwedel l Die Landesklasse-Vertretung des SV Eintracht Salzwedel 09 befindet sich in der Wintervorbereitung. Das Trainerteam um Helge Kietzke, Enrico Hartung, Guido Eisenschmidt und Nico Schmidt begrüßte zum Auftakt auf der Salzwedeler Flora gleich 18 Spieler.

Zu diesen gehörten mit Melvin Michael, Fabian Beck, Jan Hoefert sowie Laurin Lohr auch ein Spieler aus der zweiten Herrenmannschaft und drei A-Jugendliche.

10-Kilometer-Lauf zu Beginn

Coach Kietzke zeigte gleich am ersten Tag, wo die Reise in der sechswöchigen Vorbereitung hingehen wird und packte seine Mannschaft dabei nicht unbedingt mit Samthandschuhen an. Zunächst schickte der Übungsleiter sein Team in Laufschuhen auf einen 10-Kilometer-Lauf.

Bilder Nach der Laufeinheit stand für die 18 Kicker aus Salzwedel ein Kraft- und Ausdauerzirkel auf dem Programm. Foto: Marc Wiedemann



Anschließend folgte ein Kraft- und Ausdauerzirkel. Auch wenn an den neun Stationen viel Schweiß vertropft wurde, kam der Spaß auch nicht zu kurz. Doch Schluss war damit noch immer nicht. Nach einer Spielform folgten zum goldenen Abschluss auch noch ein paar Intervallläufe, ehe es zum gemeinsamen Mittagessen ging.

Nachdem sich die Spieler sowie das Trainerteam gestärkt und aufgewärmt hatten, nutzte Kietzke die Gelegenheit und verlor ein paar Worte an die Mannschaft. Nach der Begrüßung erfolgte zunächst die offizielle Vorstellung von Nico Schmidt als neuen Betreuer.

Schnell Ersatz gefunden

„Nico wird ab sofort ins Betreuerteam einsteigen. Weil Sven (Sven Heydemann, Anmerkung der Redaktion) in der Rückrunde berufsbedingt nur noch sporadisch vor Ort sein wird und im Sommer aus beruflichen und privaten Gründen komplett aufhört, ist es schön, dass wir mit Nico schnell einen Ersatz gefunden haben“, erklärte Kietzke.

Anschließend wurde die Hinrunde ausgewertet. Auch wenn der zweite Tabellenplatz und der Einzug ins Halbfinale des Kreispokals für sich sprechen, fand der Übungsleiter auch ein paar kleine Kritikpunkte. „Wir haben in der Hinrunde als Mannschaft defensiv richtig gut gearbeitet. Allerdings ging das auch teilweise zu Lasten unserer Offensive, wo wir einfach cleverer und kaltschnäuziger werden müssen. Wir werden in der Vorbereitung und im Laufe der Rückrunde daran arbeiten, dass wir in und um der Box in Zukunft die richtige Entscheidung treffen“, wie der Eintracht-Coach formuliert.

Aufstieg noch kein Thema

Danach ging es um die Zielsetzung für die Rückrunde. Trotz der wohl besten Hinrunde der letzten Jahre war sich das Team dabei im Prinzip einig, dass der Aufstieg noch nicht in den Mund genommen wird. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir uns in den kalten Monaten immer sehr schwer getan haben. Sicher wollen wir in der Vorbereitung daran arbeiten, dass sich das nicht wiederholt, aber leicht wird das nicht. Sollten wir aus den ersten fünf Spielen der Rückrunde, die es allesamt in sich haben, annähernd die maximale Ausbeute holen, muss man sich allerdings erneut zusammensetzen“, verrät Kietzke.

Insgesamt geht die Mannschaft unverändert in die Rückrunde. Lediglich auf den flinken Linksaußen Lukas Biermann muss der Übungsleiter Helge Kietzke in der zweiten Saisonhälfte verzichten, weil dieser im Ausland weilt. In der Vorbereitung werden die Jeetzestädter - sofern das Wetter und die Platzverhältnisse mitspielen - sechs Testspiele absolvieren, um sich zu hundert Prozent auf den Saisonstart am 2. März 2019 gegen TuS Wahrburg (15 Uhr/Flora) vorzubereiten.