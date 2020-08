Der SV Schwalbe Schwiesau hat beim Bördeoberligisten Bebertaler SV eine böse Testspielschlappe kassiert.

Schwiesau l Die Mannschaft von Trainer Toni Müller verlor 0:8 (0:5) und musste damit die Heimreise antreten, ohne ein einziges Tor erzielt zu haben.

Entschuldigung für die mitgereisten Fans

„Das war deftig. Vor allem für unsere mitgereisten Fans tut es mir leid“, bilanzierte Schwiesaus Trainer nach dem Abpfiff. Die bittere Lehrstunde für die ersatzgeschwächten Schwiesauer, bei denen unter anderem die beiden wichtigen Offensivkräfte Senol Isik und Nico Seidenberg fehlten, begann bereits in Minute elf. Reiner Jacobs erzielte nach Vorarbeit von Tim Gohrbrandt die Führung.

Dekabel kündigt sich vor der Pause an

Bebertal gelang es nur zehn Minuten später durch Danny Kaschlaw zu erhöhen. Diesmal legte Jacobs für seinen Mitspielerauf. Erneut Jacobs mit dem 3:0 nach einer halben Stunde und Kaschlaw mit dem 4:0 (36.), sorgten schnell für klare Verhältnisse. Tim Gohrbrandt avancierte dabei mit zwei weiteren Vorlagen zum Scorer-König. Das 5:0 kurz vor der Pause durch eine Einzelaktion von Philipp Nauthe (38.), sollte der erste nicht heraus gespielte Treffer der Partie für den BSV sein.

In Hälfte zwei zeichnete sich das gleiche Bild ab. Wieder bediente Gohrbrandt mustergültig Danny Kaschlaw, der das halbe Dutzend voll machte (57.). Das 7:0 erzielte Jacobs nur acht Minuten später. Pass-Maschine Gohrbrandt legte auf und demonstrierte seine Qualitäten im Zuspiel an jenem Nachmittag. Das letzte Tor der Partie blieb Christian Bremer vorbehalten. In Minute 87 zog er nach Zuspiel von Nauthe den Schlussstrich unter eine Partie, die für Kreisoberligist Schwalbe Schwiesau als gebrauchter Nachmittag gelten dürfte.

Müller enttäuscht über die Leistung

Schwiesau blieb in der Offensive über Standardsituationen gefährlich. Diese allein reichten in diesem Spiel nicht aus, um einen schier unüberwindbaren Gegner zu bezwingen. Trainer Toni Müller äußerte sich wie folgt zum Ausflug seiner Mannschaft nach Bebertal: „Wir haben gegen einen sehr ambitionierten Gegner gespielt, der sich gut verstärkt hat und die wohl stärkste Truppe seit zehn Jahren beisammen hat. Nicht umsonst haben sie im Test schon gegen eine Landesklassemannschaft gewonnen. Aber es mussten dennoch keine acht Gegentore am Ende werden. Unser Stellungsspiel war nicht gut an diesem Tag. Die Gegentore waren schlecht verteidigt von uns.“

Das nächste Vorbereitungsspiel für den SV Schwalbe Schwiesau am kommenden Wochenende dürfte eher der Kragenweite des Kreisoberligisten entsprechen. Dann wird gegen den Kreisligist TSV Adler Jahrstedt weiter getestet.

Statistik

Bebertal: Eggeling – Blume, Trappiel, Thanh Thuan (29. Wojtzyk), Sosoth (75. Weitz), Markowski, Gohrbrandt, Nauthe, Jacobs, Kaschlaw, Schulze (29. Bremer).

Schwiesau: Tempel – Clemens, Schulz (56. Bolle), Friedrichs (40. Pippig), Gläss, Wäsche, Hintze, Beneke, Struck, Schmidt, Wolff (34. Kauer).

Schiedsrichter: Maik Kaiser.

Zuschauer: 74.

Tore: Jacobs (11.), 2:0 Kaschlaw (21.), 3:0 Jacobs (30.), 4:0 Kaschlaw (36.), 5:0 Nauthe (38.), 6:0 Kaschlaw (57.), 7:0 Jacobs (65.), 8:0 Bremer (87.).