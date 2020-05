Seit mehreren Wochen haben die mittlerweile sehr grünen Rasen-Fußballplätze der Region keinen Ball und auch keinen Stollen mehr gesehen.

Salzwedel l Das ändert sich - zumindest beim SSV 80 Gardelegen - wieder. Am Donnerstagabend nahm die erste Männermannschaften unter strikten Auflagen das Training im Freien wieder auf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel gab die Fußballspiele der Bundesliga für Mitte Mai wieder frei. Doch nicht nur im Oberhaus rollt das Leder wieder, sondern auch auf den altmärkischen Plätzen.

So absolvierten der Landesligist SSV 80 Gardelegen und die Landesklasse-Vertreter FSV Saxonia Tangermünde und MTV Beetzendorf am Donnerstag- beziehungsweise Freitagabend wieder ein gemeinsames Training. Weitere Vereine wie der SV Liesten 22 oder auch der FSV Heide Letzlingen und auch der SSV 80 Gardelegen II wollen bald folgen.

Temperatur-Messung auf der Rieselwiese

Allerdings sah das Training alles andere als normal aus. Unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln und den Vorgaben der Stadt oder der Gemeinde wurde nur in Vierer- oder Fünfergruppen trainiert.

SSV 80 trifft Maßnahmen für das Training

So auch beim SSV 80 Gardelegen auf der Rieselwiese. Hier soll sich das Trainingsangebot von den Männern bis hin zu den D-Junioren erstrecken. Dafür, das dass überhaupt möglich und zu stemmen ist, sorgte der Sektions-Vorstand um Chef Jens Bombach.

„Wir haben nach der Veröffentlichung der 5. Eindämmungsverordnung der Stadt als Eigentümer der Sportanlage Rieselwiese ein Konzept vorgelegt und später noch ergänzt. Diesem Antrag wurde nun am 6. Mai 2020 stattgegeben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, wissen aber auch um unsere große Verantwortung“, so Bombach.

Mit Verantwortung meint er sicher die strikte Umsetzung der Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung der Körpertemperatur, das Einhalten der Abstandsregel und auch der Verzicht auf Nutzung der Umkleideräume und Duschen.

„Zudem haben wir eine Toilette den aktuellen Hygienebestimmungen zu Folge ausgestattet. Weiterhin werden wir nach jedem Training die Materialien wie Hütchen oder Stangen entsprechend desinfizieren“, so der Sektionschef.

Belehrung vor Trainingsaufnahme

Jede/r Trainingsteilnehmer/in wird auch belehrt und hat sich genau an die Vorgaben zu halten. „Wir sehen diese Möglichkeit, den Trainingsbetrieb wieder anzubieten, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus der mentalen Perspektive. Wir freuen uns, dass die Mannschaften nach langer Zeit wieder zusammenkommen und sich sehen können. Wir kommen damit auch unserer Satzung nach, in der wir klar verankert haben, dass wir das Sporttreiben im Rahmen der Mögkichkeiten für unsere Mitglieder auch anbieten. Und diese Möglichkeiten gibt es jetzt nun endlich wieder“, so Jens Bombach.

Ball ruht vorerst beim SV Eintracht 09

Etwas defensiver geht man die Geschichte beim Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Salzwedel 09 an. Coach Helge Kietzke und seine Mannen pausieren dagegen weiter. „So lange es keine Entscheidung vom FSA gibt, gibt es auch kein weiteres Konzept. Es wurden in Absprache mit dem Vorstand auch keine Gespräche mit der Stadt geführt zwecks einer Freigabe der Plätze. Es macht keinen Sinn jetzt anzufangen, wenn wir im September/Oktober erst wieder spielen. Das wären dann fünf Monate. Da schonen wir lieber die Plätze“, so der SVE-Coach.

Heide Letzlingen plant den Start

Dagegen überlegt man beim FSV Heide Letzlingen auch bereits wieder mit dem Trainingsbetrieb zu beginnen. Doch ein genaues Datum liegt noch nicht vor. „Das ganze Problem sehe ich darin, wenn erst im September wieder der Neustart wäre, würde vielleicht die Saison 2020/2021 komplett wegfallen. Dann wären gleich zwei Spielzeiten vermasselt. Aber wir überlagen auch, wieder mit dem Training zu beginnen. In welcher Form das dann sein wird, kann ich noch nicht sagen. Das müssen wir intern noch besprechen“, so Trainer Dirksen Höft.

Vierer-Gruppen beim MTV Beetzendorf

Gestern haben die Kicker des MTV Beetzendorf das Training aufgenommen. „Wir haben in kleinen Gruppen begonnen. Die Gespräche mit der Gemeinde als Träger des Sportplatzes liefen unkompliziert und reibungslos. Wir müssen uns natürlich auch an die Verordnung und die Vorschriften halten, das ist klar. Unser Konzept sieht so aus, dass wir die Spieler in Vierergruppen einteilen und zu verschiedenen Zeiten beginnen. Der erste Teil sieht vor, dass Übungen bis zu 45 Minuten auf dem Platz durchgeführt werden, im zweiten Teil steht eine Laufrunde auf dem Programm. Wenn die erste Gruppe auf ihre Laufrunde geht, beginnt die zweite auf dem Platz. Je nach Anzahl der Gruppen werden wir das Training jede Woche neu koordinieren“, so MTV-Coach Michael Banse.

SSV 80-Reserve startet zeitnah

Am Mittwoch wollen dann auch die Kicker des SSV 80 Gardelegen II wieder auf den grünen Rasen. „Wir wollen tatsächlich wieder starten. Ich glaube auch, dass die Gespräche mit der Stadt als Träger der Rieselwiese relativ unproblematisch waren. Darum hat sich der Vorstand um Jens Bombach gekümmert. Naja, und wie das Training dann genau ablaufen wird, besprechen wir jetzt am Wochenende innerhalb des Trainerteams. Wir wissen aber, dass wir uns genau an die Vorgaben und Verordnungen halten müssen und werden“, so Coach Oliver Pabst.

SV Liesten in Gesprächen

Beim SV Liesten 22 laufen derzeit noch die Gespräche mit der Stadt. „Diese hat Mario Schulz am Donnerstag eingeleitet. Wir würden, sofern es ginge, die Möglichkeit gern nutzen, um die Jungs zumindest einmal wieder auf den Platz zu kriegen. Und die Jungs wollen das auch. Wir würden das so gestalten, dass zumindest jeder Spieler die Möglichkeit hat, alle sieben bis zehn Tage mal mit dem Ball zu trainieren. Ich halte die Zeit bis August oder September einfach für zu lang, ohne dass ein Fußballer mal gezielt ein Training mit Ball absolvieren kann. Wir würden dann technisch fast wieder bei null anfangen“, ist sich SVL-Trainer Michael Piotrowski sicher.