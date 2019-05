In der Meisterrunde der Verbandsliga D-Junioren hat Eintracht Salzwedel den VfB IMO Merseburg empfangen.

Salzwedel l In der Meisterrunde der Fußball-Verbandsliga konnte der SV Eintracht Salzwedel 09 die „Rote Laterne“ abgeben und setzte sich im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion deutlich mit 5:1 (3:1/1:1) gegen den VfB IMO Merseburg durch.

Die Salzwedeler haben nach diesem Sieg sechs Punkte auf dem Konto und finden sich damit auf dem vorletzten Platz wieder.

Gäste gehen in Führung

Die Gastgeber kamen eigentlich sehr gut ins Spiel und verbuchten durch Chane Kempe den ersten Hochkaräter (4./knapp vorbei). Auf der anderen Seite wurden die Gäste in der Anfangsphase lediglich nach ruhenden Bällen gefährlich und gingen bereits im zweiten Anlauf in Front. Nachdem Tidjane Rafael Sousa Balde kurz zuvor noch scheiterte (5./drüber), machte er es wenige Sekunden später besser und netzte nach einer Ecke am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz locker ein - 0:1.

Doch die Jeetzestädter zeigten sich von diesem Gegentor unbeeindruckt und agierten weiter mutig. In der neunten Minute wurde Kempe mustergültig von Torben Schilling bedient, traf allerdings nur den Pfosten. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels behielten die 09er die Oberhand. Die Salzwedeler standen in der Defensiv gut und bespielten offensiv immer wieder die richtigen Räume. Folglich konnten die Platzherren noch vor dem Ende den 1:1-Ausgleich erzielen. Nach einer Ecke von Lennart Bieber stieg Max Kohlhas in der Mitte am höchsten und nickte ein.

Krietsch dreht die Partie

In den zweiten 25 Minuten änderte sich am Spielverlauf relativ wenig. Die Trostmann/Förster-Schützlinge mussten sich nach einigen Wechseln zwar zunächst einmal finden, machten es danach aber wieder sehr gut und gingen nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff in Front. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege beim noch E-Jugendlichen Henning Krietsch, der das Leder von der Strafraumkante ins Tor beförderte - 2:1.

Zwar hatte Merseburg direkt im Anschluss die große Chance zum Ausgleich (34./stark gehalten), doch insgesamt wäre dieser auch nicht verdient gewesen. Nachdem in der Folge die Salzwedeler Maximilian Eisert (41./knapp vorbei, 42./knapp vorbei) und Jasin Barrie (45./gehalten) das 3:1 verpassten, machte es Krietsch kurz vor dem Ende der zweiten 25 Minuten besser. Zunächst konnte der VfB-Schlussmann den Schuss von Barrie noch halten. Der Abpraller landete aber direkt vor den Füßen von Krietsch, der seinen Gegenspieler vernaschte und dann mithilfe des Innenpfostens auf 3:1 erhöhte.

Im Schlussdrittel ließen sich die Salzwedeler den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen und konnte am Ende sogar noch etwas für das Torverhältnis tun. Nach den Toren von Barrie und Lennard Budras war der vielumjubelte 5:1-Heimerfolg perfekt.

Statistik

SV Eintracht Salzwedel 09: Bock (50./Grabe) - Kohlhas, Bieber (26./Krietsch), Budras (26./Eisert), Neuschulz, Kempe (26./Lemme), Barrie, Schilling, Jesper (26./Wolter).

VfB IMO Merseburg: Darnstädt - Behrami (35./Meyer), Riesner (40./Rabe), Rothhoff, Elmi, Schulze (50./Erge), Sousa Balde, Kräuter, Ryll.

Torfolge: 0:1 Tidjane Rafael Sousa Balde (6.), 1:1 Max Kohlhas (24.), 2:1, 3:1 Henning Mattis Krietsch (32., 49.), 4:1 Jasin Barrie (65.), 5:1 Lennard Budras (74.).

Schiedsrichter: Cederic Camehl.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 17.