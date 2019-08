Das hatten sich die Organisatoren, aber sicherlich auch die beiden teilnehmenden Teams etwas anders vorgestellt.

Salzwedel l Weil der SV Eintracht Chüden am Donnerstag und der TuS Wustrow - etwas sehr kurzfristig - am Sonnabendnachmittag um 15 Uhr absagten, wurde aus der der 4. Auflage des Salzwedeler Stadtpokals (Old-School-Cup) kurzerhand ein 90 minütiges Testspiel zwischen dem gastgebenden SV 51 Langenapel und dem SV Eintracht Salzwedel 09. Am Ende setzte sich dabei der Landesklasse-Vertreter aus Salzwedel mit 4:2 durch.

Doch der Old-School-Cup bestand nicht nur aus diesem Spiel. Bereits am Freitag lud der SV 51 Langenapel zu einem Dörferturnier auf Kleinfeld ein.

Neben Langenapel nahmen zusätzlich Dähre, Bonese und das Team Freibier an diesem Turnier teil. Am Ende setzte sich dabei die Mannschaft aus Langenapel hauchdünn vor dem Team Freibier durch.

Bilder Hier ist Langenapels Michel Jacobs im Sprintduell einen halben Schritt schneller als Salzwedels Lucas Kietzke. Foto: Marc Wiedemann



Salzwedels Kapitän Gregor Roth bekam nach dem Sieg seiner Eintracht den Pokal und ein Fläschchen Sekt überreicht. Foto: Marc Wiedemann



Absage beim Altherren-Turnier

Am Sonnabend ging es dann mit dem Altherren-Turnier weiter. Weil eine Berliner Auswahl absagte, nahmen mit dem SV Küsten, der Salzwedeler Traditionsmannschaft und dem SV Langenapel nur drei Mannschaften an diesem Turnier teil.

Unter der Leitung von Ulrich Koniecny begegneten sich die drei Teams bei einer Spielzeit von einmal zwölf Minuten in einer Doppelrunde. Obwohl der gastgebende SVL das erste Spiel gegen Küsten gewann, sah die Tabelle am Ende etwas anders aus. Während sich Küsten steigern konnte und schließlich Erster wurde, fanden sich die 51er auf dem letzten Platz wieder. Zweiter wurde die Traditionsmannschaft aus Salzwedel.

Testspiel nach zwei Absagen

Anschließend kam es am Nachmittag dann zum Testspiel zwischen dem SV 51 Langenapel und dem SV Eintracht Salzwedel 09.

Die favorisierten Gäste kamen nach kurzer Anfangsphase besser ins Spiel und gingen bereits in der sechsten Minute durch Neuzugang Fridolin Hamann mit 1:0 in Front. Auch in der Folge blieben die 09er am Drücker. In der 19. Minute war erneut Hamann zur Stelle und traf nach einem schönen Solo - 2:0. Der Landesklasse-Vertreter aus Salzwedel verbuchte zwar viel Ballbesitz und führte insgesamt auch absolut verdient.

Allerdings leistete sich die Eintracht eine relativ hohe Fehlerquote und ließ oftmals das Tempo vermissen. Auf der anderen Seite machte der Underdog aus Langenapel ein sehr ordentliches Spiel, sorgte im ersten Abschnitt aber für kaum nennenswerte Torgefahr.

Eintracht führt zur Halbzeit

Stattdessen erhöhten die Salzwedeler in der 27. Minute auf 3:0. Der SVL-Keeper Marco Schmidt konnte gegen Alf Müller zwar stark parieren. Allerdings sprang der Abpraller direkt gegen die Brust von Stefan Roese, von wo das Leder langsam ins eigene Tor kullerte.

In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel. Weil die Salzwedeler immer öfter ein paar Nachlässigkeiten offenbarten, stieg das Chancen-Konto der Platzherren an. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff wurde Fabian Meyer in der Box freigespielt und erzielte aus kurzer Distanz das 1:3.

Allerdings währte die Freude über diesen Treffer nur kurz. Direkt im Gegenzug vollendete Hamann einen sehr sehenswerten Angriff über drei Stationen zum 4:1. Doch der Schlusspunkt dieser Partie war das noch nicht. Nachdem der Ex-Salzwedeler Denny Liebrecht in der 74. Minute noch selber scheiterte (Pfosten), legte der Defensiv-Akteur nur vier Zeigerumdrehungen später für Florian Roese auf, der zum 2:4-Endstand traf.

Nach dieser Partie nutzten Karsten Gäbel und Jürgen Schulz die Gelegenheit um die Siegerehrung vorzunehmen. Neben den teilnehmenden Mannschaften freuten sich auch die drei Schiedsrichter über ein kleines Geschenk.

Die Salzwedeler Eintracht bekam neben einem Pokal auch eine kleine finanzielle Unterstützung von Torsten Weber - Inhaber von der Old-School-Lackiererei - überreicht.

Statistik

SV Langenapel - SV Eintracht Salzwedel 4:2 (3:0)

SV 51 Langenapel: Schmidt - Scheuner, Jacobs, J. Tölke, Assel, Brkic, Liebrecht, Neuling, Böhnke, S. Roese, Meyer (Klein, Murzaliev, F. Roese, S. Tölke, Schulz).

SV Eintracht Salzwedel: Röhl - Plewe, Buchmeyer, Roth, Pietscher, Beck, Lohr, Schreiber, Hamann, Kietzke, Wulff (Müller, Werede).

Torfolge: 0:1, 0:2 Fridolin Hamann (6., 19.), 0:3 Stefan Roese (27./Eigentor), 1:3 Fabian Meyer (49.), 1:4 Fridolin Hamann (50.), 2:4 Florian Roese (78.).

Schiedsrichter: Cederic Camehl, Christoph Rückmann.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Altherrenturnier

1. Platz: SV Küsten

2. Platz:Traditionsmannschaft Salzwedel

3. Platz:SV 51 Langenapel

Dörferturnier

Endstand

1. Platz: Langenapel 16:3 / 14

2. Platz: Freibier 15:5 / 13

3. Platz: Bonese 11:5 / 7

4. Platz: Dähre 1:30 / 0