In der Fußball-Verbandsliga, Staffel Nord, gelang dem SV Eintracht Salzwedel 09 am vergangenen Sonntag ein kleiner Überraschungserfolg.

Salzwedel l Gegen den SV Fortuna Magdeburg, der die ersten beiden Saisonspiele gewinnen konnte, zeigten die Jeetzestädter eine sehr gute Leistung und setzten sich am Ende verdient mit 3:1 (1:0/0:0) durch.

Die Salzwedeler treten trotz des Dreiers auf Position fünf auf der Stelle im Klassement.

Torlos zur Halbzeit

Im ersten Drittel sahen die Zuschauer insgesamt eine ausgeglichene Partie. Salzwedel hatte zwar optisch mehr vom Spiel, ließ im letzten Drittel aber die Durchschlagskraft vermissen. Weil auf der anderen Seite auch die Fortunen zwei Halbchancen ausließen, ging das 0:0 zunächst in Ordnung.

In den zweiten 25 Minuten änderte sich wenig. Die Westaltmärker spielten gefällig nach vorne und standen hinten sicher. Der Lohn für den guten Heimauftritt folgte in der 30. Minute. Nach Vorarbeit von Lennart Bieber zog Henning Mattis Krietsch aus der Drehung ab und vollendete zur 1:0-Führung.

In der Folge wurden die Magdeburger etwas stärker. Allerdings fanden die Gäste kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Salzwedeler Mannschaft. Während Lennard Budras in der 42. Minute knapp das 2:0 verpasste, hatte Magdeburg in der 49. Minute die große Möglichkeit zum Ausgleich.

Kurz vor der Pause war die Salzwedeler Mannschaft nach einem eigenen ruhenden Ball völlig offen und die Landeshauptstädter hatten viel Platz zum Kontern. Am Ende setzte Jonas Marvin Pflanz den besserpostierten Dave Scholz in Szene, der das Leder unbedrängt vorbeischob.

Effizienz zahlt sich für Eintracht aus

Auch im Schlussdrittel blieb es insgesamt ein Duell auf Augenhöhe. Vor allem die Fortunen erwischten zu Beginn eine gute Phase und hätten eigentlich auch den Ausgleich verdient gehabt. Weil aber Tim Schuckies (58./stark gehalten) und Pascal Zarek (60./knapp vorbei) beste Chancen ausließen, blieb es beim knappen Salzwedeler Vorsprung.

Das Auslassen dieser Möglichkeiten sollte sich nur wenig später rächen. Erst konnte Budras aus der Drehung auf 2:0 erhöhen (63.) und wenig später sorgte Krietsch mit seinem Treffer zum 3:0 (66.) für die Entscheidung.

Joe Joycen Lehmann gelang zwei Minuten vor Ultimo zwar noch das 1:3, mehr allerdings nicht. Am Ende feiert der SV Eintracht Salzwedel einen verdienten Heimerfolg

SV Eintracht Salzwedel 09: Bock - Wolter, Eisert (26./Krüger), Tatje, Budras (26./Bieber), Horn (23./Lemme), Krietsch, Riethmüller, Brandt (26./Reum).

Statistik

SV Fortuna Magdeburg: Greß (51./Peglau) - Böttcher, Perner, Lehmann, Lenze, Zarek, Scholz, Fehrig (51./Schuckies), Pflanz (24./Telch, 26./Mahdhaoui).

Torfolge: 1:0 Henning Mattis Krietsch (30.), 2:0 Lennard Budras (63.), 3:0 Henning Mattis Krietsch (66.), 3:1 Joe Joycen Lehmann (73.).