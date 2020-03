SVO-Routinier Andreas Kalupke, der mittlerweile an die 40-Jahre-Pforte anklopft, ist immer noch eine Bank.Foto: Jens Pickert

Die Männer des SV Oebisfelde haben einen ganz wichtigen Sieg in der Mitteldeutschen Oberliga landen können.

Oebisfelde l In heimischer Halle bezwangen sie den Rangfünften SG Pirna/Heidenau, vormals Lok Pirna, nach einer überzeugenden Vorstellung mit 26:22 (13:9).

Dass die Leistungskurve der Oebisfelder sich im Steigen befindet, zeigte sich bereits in der Vorwoche beim USV Halle. An der Saale wurde zwar mit 28:33 verloren, doch die Männer von der Aller schlugen sich wacker. Am Sonntag konnten sie ihren Aufwärtstrend nun eindrucksvoll bestätigen.

Herrmann ist stolz auf die Mannschaft

Oebisfeldes Übungsleiter Christian Herrmann war daher zu recht stolz auf seine Schützlinge: „Wir haben uns trotz des vorletzten Ranges und vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer noch nicht aufgegeben. Das haben die Jungs verinnerlicht. Sie haben gegen die SG eine ganz starke Leistung abgeliefert. Wir haben in der ersten Hälfte die Partie dominiert und im zweiten Abschnitt nicht nachgelassen. Das war meiner Meinung entscheidend. Denn zuletzt haben wir speziell in den zweiten Durchgängen nicht unbedingt gut ausgesehen“.

Die Oebisfelder wollten es wissen. Bestens eingestellt von Übungsleiter Herrmann übernahmen sie gegen die favorisierten Sachsen sofort die Initiative. Folge: Nach elf Minuten führte der SVO mit 6:2. Alexander Vogel (2), Erik Breiteneder und der treffsichere Pascal Koitek (3) hatten eingenetzt.

Die Gäste reagierten mit der Auszeit. Die zeigte aber keine Wirkung. Die Allerstädter, mit einem starken Thomas Drese im Tor, bestimmten weiter die Szenerie. Pirna konnte sich zwar zwischenzeitlich auf zwei Treffer heranschieben (8:10/25.), doch bis zur Pause legte der SVO wieder zu (13:9).

Vorentscheidung nach der Pause

Nach Wiederanpfiff der fairen Begegnung setzten die Herrmann-Männer dann ganz schnell zu Entscheidung an. Sie bauten durch Pascal Koitek (4), Tim Schroeter und Alexander Vogel ihren Vorsprung auf acht Treffer aus (19:11/39.).

Pirna stellt Abwehr um

Pirna reagierte erneut mit der Auszeit und danach mit einer neuen Abwehrvariante - Manndeckung gegen die auf den halben Positionen agierenden Oebisfelder. Doch richtig erfolgreich waren sie damit, und ab der 57. Minute mit der offenen Manndeckung, nicht. Zwar verkürzte SG-Mann Torsten Schneider per Hattrick auf 14:19 (43.), doch das brachte die Oebisfelder nicht aus dem Tritt.

Sie blieben konzentriert und brachten nach einem Doppelschlag von Daniel Schliephake und Tim Schroeter zum 25:20 (56.) ihren verdienten Sieg unter Dach und Fach.

Statistik

SV Oebisfelde: Drese, Weis - P. Schliephake, Koitek (10/4), Meinel (2), Vogel (5), Kalupke (1), Heidler, Schroeter (4), Kleist, D. Schliephaake (2), K. Breiteneder, E. Breiteneder (2), Meichsner.

Siebenmeter: 7/4;

Zeitstrafen: 1.