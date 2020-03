Oebisfeldes Judie Khalil (am Ball), Nachwuchshoffnung der Allerstädter, ist Stammspieler bei der Nordliga-D-Jugend des SVO und überzeugte gegen die Calbenser mit einem sauberen Auftritt.Foto: J. Pickert

Zuletzt lief es bei den C-Jungen des SV Oebisfelde in der Sachsen-Anhalt-Liga nicht mehr rund.

Oebisfelde l Drei Niederlagen in Folge mussten die Allerstädter hinnehmen. Am vergangenen Spieltag konnte der negative Lauf jedoch gestoppt werden. In heimischer Halle wurde die TSG Calbe sicher mit 33:17 (16:6) bezwungen.

Gründe für die Niederlagen-Serie lagen auch im personellen Bereich. Aber nicht nur. Bei der 27:37-Vorwochenschlappe bei der JSG Gommern/Möckern aber schon. Gegen die Saalestädter konnten die Oebisfelder indes fast wieder Bestbesetzung aufbieten. So waren die Stammkräfte Elias Hanke und Justin Truhn, die gegen die JSG noch fehlten, wieder dabei.

SVO punktet mit Defensivarbeit

Den Grundstein für den sechsten Saisonerfolg legten die Oebisfelder während der ersten 25 Minuten. Konkret: in der Defensive. Die wurde von einem guten Schlussmann Tim Brieske angeführt. Aber auch seine Vorderleute verrichteten aufmerksame Abwehrarbeit. Der TSG-Sieben gelang es daher nur selten die Abwehrreihe ihres Kontrahenten zu durchbrechen. Nur sechs Gegentore im ersten Durchgang sprechen für die Stärke des SVO in der Defensive.

Vorentscheidung vor der Pause

Aber auch im Spiel nach vorn lief es gut. Joaquin Grabow versuchte auf der Mitte zu lenken und seine Mitspieler in Position zu bringen, während Justin Kalupke für den nötigen Druck aus dem Rückraum sorgte. Folge: Zur Pause lag der SVO bereits mit zehn Toren vorn.

Auch im zweiten Durchgang hatte der SVO alles im Griff. Die Abwehr arbeitete weiter konsequent. Bedingt dadurch, konnten die Oebisfelder, weil den TSGlern im Aufbau Fehler unterliefen, hin und wieder auch in den schnellen Gegenstoß umschalten. Der Vorsprung konnte somit stetig erhöht werden. Zum Beispiel durch Linkshänder Justin Kalupke. Er stellte mit einem Dreierpack von 22:12 (35.) auf 25:12 (37.). Justin Truhn, Joaquin Grabow, Judie Khalil, Tom Zedler und Robert Pieper legten anschließend sofort nach und warfen ihre Farben mit 18 Treffer (30:12/44.) in Front.

„Es war ein sauberer Auftritt meiner Mannschaft. Die Leistung sollte uns Auftrieb für die noch fünf anstehenden Begegnungen geben“, kommentierte der Schluss-Sirene SVO-Trainer Bernd Schulze.

Statistik

SV Oebisfelde: Brieske - Jagiella, Pieper (3), Zedler (4/1), Hanke (8/2), Khalil (2), Grabow (3), Kalupke (10), Schütze, Truhn (3/1).

Siebenmeter: 7/4;

Zeitstrafen: 4.