Der SV Oebisfelde hat zum Auftakt der Rückrunde in der Sachsen-Anhalt-Liga der C-Jungen seinen dritten Saisonerfolg deutlich verpasst.

Oebisfelde l In heimischer Halle musste sich die SVO-Sieben dem Universitätssportverein (USV) Halle mit 18:25 (13:12) geschlagen geben.

Die Allerstädter warten seit dem 20. Oktober 2018, 28:27-Sieg beim SV Grün-Weiß Wittenberg/Piesteritz, auf den nächsten Punktgewinn. Nach diesem Sieg folgten einschließlich Halle-Spiel sechs Niederlagen. In der Tabelle liegt der SVO mit nun 4:16 Zählern weiterhin auf Position acht. Hinter den Oebisfeldern folgen noch Wittenberg/Piesteritz (3:17) sowie Blau-Rot Coswig, kommender Kontrahent des SVO, mit 1:17 Punkten.

Trainer erklärt Niederlagenserie

Angesichts der sechsten Schlappe am Stück herrscht im SVO-Lager aber keine Untergangsstimmung. „Als wir uns als jüngerer Jahrgang für die Sachsen-Anhalt-Liga gemeldet hatten, wussten wir, was auf uns zukommen wird. Dieses erste Jahr in der Liga ist für uns ein Lehrjahr“, erklärte SVO-Trainer Bernd Schulze.

Gegner mit taktischer Finesse

Die Hallenser setzten sich indes durch, weil sie mit einer sehr offensive Defensive operierten. Die Oebisfelder wurden speziell im zweiten Abschnitt phasenweise in komplette Manndeckung genommen. Gegen diese Maßnahmen fanden sie keine entsprechende Antwort. SVO-Spielmacher Joaquin Grabow ruckte zwar immer wieder an und versuchte auch seine Mitspieler in Szene zu setzen, doch die Hallenser standen im Gegensatz zum ersten Abschnitt sicher.

In diesem agierten sie in der Abwehr mit zwei vorgezogenen Akteuren zwar auch schon offensiv, doch gegen diese Variante wussten sich die Oebisfelder erfolgreich zu wehren. So konnte Tom Zedler vom Kreis aus mehrmals abschließen. Außerdem erwies sich Elias Hanke vom Siebenmeterpunkt als Bank. Die 13:12-Pausenführung des SVO war daher verdient.

Nach dem Wechsel erhöhte Tom Zedler dann gleich auf 14:12, doch dann begannen die erwähnten Schwierigkeiten. Die Hallenser ließen nur wenige Schlupflöcher in der Abwehr zu und setzten auch in der Offensive Akzente. In der 45. Minute, Halle hatte auf 22:17 erhöht, war die Begegnung dann durch.

Statistik

SV Oebisfelde: Truhn, Brieske - Jagiella, Pieper, Zedler (5), Hanke (5/5), Sobotta (1), Pogadl (1), Grabow (3), Kalupke (3), Schütze, Hohtanz.

Siebenmeter: 5/5;

Zeitstrafen: 0.