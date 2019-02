Der PSV Gardelegen nahm mit vier Athleten an den offenen Hallenlandesmeisterschaften in Halle/Saale teil.

Halle/Gardelegen l Auch vier Athleten des PSV Gardelegen nahmen an den offenen Hallenlandesmeisterschaften der Erwachsenen und Senioren am vergangenen Sonntag in Halle/Saale teil.

Generalprobe für deutsche Meisterschaften

Da diese wieder als offene Meisterschaften unseres Bundeslandes ausgetragen wurden, gingen viele Medaillen und Titel wieder in die benachbarten Bundesländer. Denn aus allen Teilen Mittel- und Ostdeutschlands fanden wieder Athleten den Weg nach Halle, um hier - wie gewohnt - hervorragende Wettkampfbedingungen und einen reibungslosen Ablauf vorzufinden. Anfang März wird nämlich Halle/Saale auch erstmalig der Austragungsort der Deutschen Senioreneinzelmeisterschaften sein.

Berlin gewinnt und verletzt sich

In der Altersklasse M55 hatte Ralf Berlin für insgesamt vier Starts gemeldet. Zu Beginn konnte er in gewohnter Weise und Stärke den Weitsprungwettbewerb seiner Altersklasse gewinnen. Sein weitester Satz landete bei guten 5,37 Metern und wurde zu Recht mit dem Landesmeistertitel an diesem Tag belohnt. Anschließend verletzte sich Berlin leicht beim 60-Meter-Sprint, kam unter seinen Möglichkeiten ins Ziel und musste für weitere Starts über 200 Meter und im Dreisprung absagen.

Trainings- und Teamkollege Karsten Vinzelberg konnte dagegen die 60 Meter in der AK M55 erfolgreich ins Ziel bringen. In sehenswerten 8,43 Sekunden kam Vinzelberg als Zweiter ins Ziel und bewegte sich mit dieser Zeit nahe seiner Bestleistung aus den letzten zehn Jahren. Eine weitere Podestplatzierung errang er an diesem Tag mit der Sechs-Kilogrammkugel. Sein weitester Versuch wurde mit 10,61 Metern gemessen und mit Bronze belohnt.

Anna Päleke holt über 400 Meter Bronze

Bei den Frauen startete die noch U20-Jugendliche Anna Päleke über 200 und 400 Meter. In 28,94 Sekunden kam sie als Siebente nach Abrechnung aller Zeitläufe über die kürzere Distanz in die Wertung. Besser lief es dann sicher anschließend über 400 Meter. Hier holte Päleke in 65,20 Sekunden einen tollen dritten Platz.

Teamkollegin Maja Maletz ging an diesem Tag bei ihren beiden Starts trotz zweier persönlicher Bestleistungen leer aus – und war trotzdem zufrieden. Über 60 Meter verpasste sie in guten 8,62 Sekunden das Finale der besten Acht. Über 200 Meter lief sie tolle 28,73 Sekunden, die immerhin für Rang sechs in der Gesamtwertung bei einem starken Teilnehmerfeld der Frauen an diesem Wochenende reichten.