Das 17-Jährige Nachwuchstalent des TC Grün-Weiß Gardelegen hat die Landesmeisterschaft erspielt.

Halle l Jannes Birner vom TC Grün-Weiß Gardelegen ist neuer U18-Landesmeister im Tennis unter dem Hallendach. Seinen ersten Landesmeister-Titel machte der 17-Jährige am Wochenende in Halle/Queis perfekt.

Birner wird zum Dreisatz-König

Dabei bewies Birner, der an der Tennis-Base in Hannover unter professionellen Bedingungen trainiert, in seinen drei absolvierten Spielen Stehvermögen und Nervenstärke. Der Gardelegener musste immer über die volle Distanz gehen. Selbst ein Satzrückstand im Endspiel gegen Jannik Hesse (Biederitzer TC) konnte ihn nicht aus dem Konzept bringen.

„Jannes hat um jeden Ball gekämpft. Selbst aus kritischen Phasen hat er sich immer wieder befreien können. Das war schön mit anzusehen“, lobte ein sichtlich zufriedener Vater Carsten Birner.

Jannes traf nach einem Freilos zuerst auf Ron Weber (1. TC Magdeburg) und später auf die Hesse-Brüder Jonas (TC Sandanger Halle) und Jannik (Biederitzer TC). Knappe drei Stunden sollte das erste Match dauern, bis der 6:3, 2:6 und 6:3-Erfolg gegen Weber feststand. In der Tennishalle in Queis hatte Birner aber nicht nur gegen seine Kontrahenten zu kämpfen, sondern auch gegen die Zuschauer, die den Hesse-Brüdern mehrheitlich die Daumen drückten.

Der Weg ins Finale führte über einen 7:6, 3:6 und 6:1-Erfolg gegen Jonas Hesse. Und auch gegen seinen Bruder Jannik musste Jannes Birner im Endspiel über die volle Distanz gehen.

Satzrückstand im Finale

In der Winterrunde der Oberliga Herren hatte Birner seinen Finalgegner zuletzt in zwei Sätzen sicher bezwingen können, diesmal war es knapper. Nach einem 3:6-Satzverlust wurde Birner in seinen Aktionen mutiger, glich durch ein 6:4 aus und hatte im Entscheidungssatz dann die Gegenwehr seines Kontrahenten relativ schnell beim 6:1 gebrochen. Nach seinem verwandelten Matchball gab es einen Freudenschrei und die Faust als Zeichen des Sieges. Er hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes durch das Turnier durchgebissen. Sichtlich erleichtert: „Die Chancen waren in diesem Jahr ausgesprochen gut, denn Seriensieger Armin Koschtojan (TC Sandanger Halle, Anm. d. Red.) musste aufgrund einer Knieverletzung passen“, so Birner.

Statistik

Viertelfinale: Jannes Birner (TC GW Gardelegen) – Ron Weber (1. TC Magdeburg) 6:3, 2:6, 6:3.

Halbfinale: Jannes Birner (TC GW Gardelegen) – Jonas Hesse (TC Sandanger Halle) 7:6, 3:6, 6:1.

Finale: Jannes Birner (TC GW Gardelegen) – Jannik Hesse (Biederitzer TC) 3:6, 6:4, 6:1.