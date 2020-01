Einen tollen Nachmittag verlebten die Tennisspieler/innen in Lüchow. Foto: Thomas Haak

In Lüchow hat der TC Kalbe/Milde die vereinsinterne Doppelmixed-Meisterschaft ausgespielt.

Kalbe/Lüchow l Jens Krüger (TSV Arendsee/Gruppe A), Dietmar Donath (TC Salzwedel/Gruppe B) und Silke Haak (Frauen) sind die neuen Doppelmixed-Hallenturniersieger des TC Kalbe/Milde.

14 Teilnehmer gemeldet

Das Turnier wurde am vergangenen Wochenende in der Lüchower Tennishalle ausgespielt. Insgesamt nahmen 14 Aktive in zwei Gruppen daran teil und jagten den gelben Filzbällen hinterher. Im Spielsystem Jeder gegen Jeden aus der Gruppe und unterschiedlichen Partnern aus der anderen Gruppe wurden die Sieger ermittelt.

Die Spielerfrauen des TC haben eine eigene Runde gespielt, die Silke Haak (Frau von Thomas Haak) am Ende für sich entscheiden konnte.