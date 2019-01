Marita Oscheja und der SV Chemie Mieste III gewannen sicher mit 8:3 in Beetzendorf. Oscheja selbst steuerte 1,5 Punkte zum Auswärtssieg bei. Foto: Thomas Wartmann

In der Kreisoberliga Altmark West fand der elfte Spieltag statt.

Salzwedel l TuS Schwarz/Weiß Bismark III und SV Chemie Mieste III ziehen unangefochten ihre Kreise an der Tabellenspitze. Dahinter führt TuS Salzwedel I weiterhin das Mittelfeld an. Aus Winterfeld, von der gastgebenden SV-Reserve, nahmen sie zwei hart umkämpfte Punkte mit.

Die folgenden Mannschaften der Tabelle trafen direkt aufeinander. Mit einer Punkteteilung musste sich im Spiel über voller Distanz Post Gardelegen I und die Brunauer Gäste letztendlich zufrieden geben.

Um den Klassenerhalt, besonders um Abstiegsrang neun, ist bei weitem keine Vorentscheidung zu erkennen. Die Niederlagen der Winterfelder und der SG Wallstawe hat zumindest ihre angespannte Situation nicht aufgebessert. Das wichtige Spiel zwischen dem SV Liesten I und der TuS- Reserve wurde nicht ausgetragen.

SG Wallstawe - TuS SW Bismark III

Bismarks Ersatzspielerin Christiane Zufall hatte bei den Herren der höchsten Spielklasse einen schweren Stand. Sie konnte sich am Punktereigen ihres Teams nicht beteiligen. Nach der gemeinsamen Doppelniederlage mit Andreas Franke gegen Christian Berlich und Bodo Stappenbeck unterlag Christiane Zufall auch in ihren Einzelspielen. Die Bezwinger in drei Sätzen Dietmar Holzfuß und Jürgen Schulz besserten das Resultat der Wallstawer etwas auf.

SG Wallstawe I: Berlich (0,5), Stappenbeck (0,5), Holzfuß (1,0), Schulz (1,0)

TuS Bismark III: Otto (3,0), Franke (2,5), Salomon (2,5), Zufall (0).

MTV Beetzendorf - Chemie Mieste III

Den MTV-Spielern gelang ein ausgeglichener Beginn. Nach 1:1 Ausgang im Doppel glichen sie den anschließenden Rückstand aus. Kevin Künzl und Stefan Fäseke unterlagen zunächst Manfred Giggel und Andreas Hönemann. Noch in der ersten Einzelrunde stellten Sebastian Klask gegen Marita Oscheja (3:0) und Udo Pommerenke gegen Michael Kesten (3:1) den 3:3 Gleichstand. Den möglichen Führungspunkt gab anschließend Kevin Künzl gegen Andreas Hönmann im fünften Satz aus den Händen. Nun ließ sich der SV Chemie nicht mehr vom Spielfluss abbringen.

MTV I: Künzl (0,5), Fäseke (0), Klask (1,5), Pommerenke (1,0)

SV Chemie III: Hönemann (3,5), Giggel (2,0), Kesten (1,0), Oscheja (1,5).

SV Winterfeld II - TuS Salzwedel

Mit zwei Fünf-Satz-Erfolgen von Subhi Yassin über Gordon Schrader und Michael Langer über Marcel Booß erkämpften sich die Gäste erstmals eine Führung. Doch im Gegenzug glich Mario Lemme gegen Fabian Vollrath (3:1) zum 4:4 aus. Nun setzten die TuS-Spieler zum zweiten Mal an, der Begegnung die Richtung aufzustempeln. Subhi Yassin und Reik Dietrichkeit besiegten in drei Sätzen Frank Schülmann und Gordon Schrader zum erneuten Vorsprung (4:6). Ausgeglichen endeten die verbleibenden vier Spiele, womit die Jeetzestedter den Zwei-Punkte-Abstand über die Zeit brachten.

SV 22 II: Booß (1,5), Lemme (2,5), Schülmann (2,0), Schrader (0)

TuS I: Langer (2,5), Vollrath (1,0), Yassin (3,0), Dietrichkeit (1,5).

Post Gardelegen - SV Brunau

Die Tabellenplatzierungen zeigten die Kontrahenten auch an den grünen Tischen. Vom ersten Spiel an, lieferte man sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Zu Mitte der Begegnung sah es kurze Zeit nach einem leichten Vorteil für die Gastgeber aus. Nach 3:4 punkten Anh Duc Do über Christian Borchert (3:1), Holger Brockel über Tino Zachhuber (3:1) und Ngugen Tri Trun über Uwe Dankert (3:1). Doch schon im Gegenzug egalisierte der SV durch Dirk Moldenhauer gegen Holger Brockel (3:1) und Tino Zachhuber gegen Björn Hoffmann (3:0). Man einigte sich nach den letzten Spielen auf ein gerechtes 7:7 Unentschieden.

Post Gardelegen II: Hoffmann (1,0), Anh Duc Do (2,5), Brockel (2,5), Ngugen Tri Trun (1,0)

SV Brunau 06: Moldenhauer (3,5), Borchert (1,0), Zachhuber (2,5), Dankert (0).