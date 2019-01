Gardelegens The Manh hatte Nerven wie Drahtseile und gewann alle drei Einzel. Am Ende siegte der SSV 80 Gardelegen gegen den TSV Kusey mit 8:6. Foto: Thomas Koepke

Das Derby zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem TSV 1919 Kusey in der Bezirksklasse war nichts für schwache Nerven.

Gardelegen l Gleich sechs Spiele gingen im Derby zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem TSV Kusey in den fünften Satz. Am Ende behielten die Gardelegener aber knapp mit 8:6 die Oberhand. In der aktuellen Tabelle zogen die Gardelegener (Platz drei) damit an den Kuseyern (Platz vier) vorbei und haben nunmehr acht Plauspunkte gesammelt. Auf sieben kommen die Männer des TSV.

Spannender Spielverlauf kündigt sich an

Doch schon nach den beiden Doppeln - Kuseys Janot/Kottke besiegten dabei Manh/Petrov 3:0 und Schwartz/Marquardt punkteten für die Gastgeber beim 3:2 gegen Benecke/Warnecke - war klar, dass es sicher ein Kampf auf Biegen und Brechen um die Punkte werden wird. Das bestätigte sich auch im weiteren - durchaus sehr spannenden - Spielverlauf.

Die ersten beiden Einzel gingen aber zur 3:1-Führung an die Hallenherren. Jedoch lag The Manh schon 0:2 gegen Robin Janot zurück, ehe er das Blatt wenden konnte. Auch Franz Petrov sah sich beim 3:1 gegen Dirk Benecke harter Gegenwehr ausgesetzt. Zudem hatte Petrov mehrfach mit seinen eigenen Nerven zu kämpfen und machte sich die Sache damit unnötig selbst schwer.

Bilder Auch die starken 3,0-Einzelpunkte von René Warnecke für den TSV verhinderten die Niederlage nicht. Foto: Thomas Koepke



In einem Fünfsatzkrimi gegen Juri Marquardt brachte René Warnecke den TSV allerdings wieder auf 2:3 heran, wobei am Nebentisch Gardelegens Ersatzspieler Simon Schwartz mit seinem unkonventionellen und einfachen Spiel Kuseys Michael Kottke (3:0) zur Verzweiflung brachte - 4:2.

SSV baut Führung aus

Danach setzten die Gardelegener aber zur Vorentscheidung an. Während Manh Benecke in drei Sätzen klar besiegen konnte, zwang Petrov Janot in fünf Sätzen in die Knie. Der SSV führte nun sicher mit 6:2. Doch ganz so einfach wollten die Gäste es den Gardelegenern dann doch nicht machen.

Mand und Marquard sichern Erfolg

Kottke (3:2 gegen Marquardt) und Warnecke (3:1 gegen Schwartz) sorgten für zwei Siege in Serie und den 4:6-Anschluss. Dieser Zwischenspurt wurde aber vom überragenden Manh (3:1 gegen Kottke) und Marquardt (3:0 gegen Benecke) jäh gestoppt. Damit waren die acht Punkte gebucht und der Sieger hieß SSV 80 Gardelegen.

Die letzten beiden Partien entschieden dann die Kuseyer für sich, wobei diesmal Robin Janot in seinem dritten Fünfsatzsspiel des Tages das Glück auf seiner Seite hatte.

Statistik

SSV 80 Gardelegen: Petrov (2,0 Punkte), Manh (3,0), Marquardt (1,5), Schwartz (1,5).

TSV 1919 Kusey: Janot (1,5 Punkte), Benecke (0), Warnecke (3,0), Kottke (1,5).