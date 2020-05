Das Jahr 1920 war aus sportlicher Sicht ein ein „geburtenstarkes“ Jahr. Zumindest trifft das für die Vereine in der westlichen Altmark zu.

Salzwedel l Vor einhundert Jahren sprießten nämlich neue Verein wie Pilze aus dem Bogen.

So gründeten sich damals der SV Schwalbe Schwiesau, der FSV Heide Letzlingen, der TSV Adler Jahrstedt, der SV Arendsee, der SV Germania Zethlingen, der SV Grün-Weiß Potzehne und der TuS Blau-Weiß Kakerbeck. Alle Vereine feiern in diesem jahr also ihr 100-jähriges Jubiläum - oder besser gesagt sie hatten es vor.

Corona verhindert Feierlichkeiten

Die immer noch anhaltende Corona-Krise und deren Auswirkungen machten bereits einigen Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Auch ein langfristige Planung von Veranstaltungen ist derzeit kaum möglich. So musste der SV Grün-Weiß Potzehne bereits seine Feierlichkeiten zum 100. Vereinsgeburtstag absagen.

Dennoch bleiben die Vereine optimistisch und werden ihren Geburtstag wohl nicht ganz ohne Feiern absolvieren.