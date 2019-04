Die TSG Calbe ging im Landesliga-Heimspiel gegen Union Heyrothsberge komplett unter und unterlag 1:8 (1:3).

Calbe l Den Kopf stützte Christian Harant auf seine Hände. Er saß auf der Bank vor den Wechselkabinen am Spielfeldrand. Die Schirmmütze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Und auch wenn der Coach des Fußball-Landesligisten TSG Calbe eine Sonnenbrille trug, der Gesichtsausdruck war bestens zu erahnen. Es war eine Mischung aus Entsetzen und Fassungslosigkeit. Dabei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die erste Hälfte vorbei. Als Daniel Stridde noch vor der Pause zum 3:1 für Union Heyrothsberge traf, war die Stimmung komplett dahin. Nach 90 Minuten stand es gar 1:8.

Zu Beginn des Spiels sah die Laune des Trainers allerdings noch ganz anders aus. Gewohnt motiviert coachte Harant von der Seitenlinie aus und durfte nach acht Minuten sogar jubeln. Maximilian Puschnigg vollendete einen Konter zum 1:0. Vielleicht war das auch der Grund, warum die Freude immer weiter in Frust umschlug.

Stefen Groth (21.) und Stridde (24.) drehten innerhalb von drei Minuten den Spielstand. Vor allem Stridde war von den Calbensern nicht zu halten und zeigte sich in bester Torlaune. Gleich fünf Mal trug sich der Unioner in die Torschützenliste ein. Karsten Völckel traf zum zwischenzeitlichen 6:1 für die Gäste. „In der Abwehr haben wir keinen Zugriff bekommen“, sagte Harant.

Eigentor

Doch die Leidenszeit vom Übungsleiter war bei weitem noch nicht beendet. So musste der Coach in der 78. Minute auch noch ein Eigentor von Thomas Dummer verkraften. „Es war ein Totalausfall von so gut wie allen. Eine reine Katastrophe“, suchte Harant nach dem Spiel nach Worten für das Gesehene. „Ich bin immer noch perplex und habe auch keine Erklärung. In meiner langen Karriere habe ich so etwas noch nicht erlebt.“

TSG Calbe: Schulz - Lull, Puschnigg, Kober, Soethe, Baartz, Silva Souza (36. Küster), Belajew, Rose, Dummer, Weber

Tore: 1:0 Maximilian Puschnigg (8.), 1:1 Stefan Groth (21.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 Daniel Stridde (24., 40., 52., 53.), 1:6 Karsten Völckel (58.), 1:7 Daniel Stridde (71.), 1:8 Thomas Dummer (78./ET); SR: Marcel Hosenthien (Magdeburg); ZS: 70