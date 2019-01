Die Hinserie beendete die TSG Calbe aus der Landesliga Nord auf dem 13. Platz und belegt damit noch einen Nicht-Abstiegsplatz.

Calbe l Nach der Meinung von Trainer Christian Harant war mehr möglich. Dennoch ist der Coach zufrieden in Anbetracht des knappen Personals. Der Start in die Landesliga-Saison war für die TSG Calbe aber noch verheißungsvoll. Am ersten Spieltag schlug die TSG Calbe um Trainer Christian Harant den VfB Ottersleben, der sich adäquat im Sommer verstärkte, mit 3:1. Noch Tage danach sprachen die Calbenser von diesem Erfolg. Doch danach lief es nicht mehr so rund. Immer wieder ließ die TSG wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen. Doch das hatte vielseitige Gründe. Zum einem war es die dünne Personaldecke, die von Verletzungen und beruflichen Vorfällen betroffen war. Es kam soweit, dass Trainer Christian Harant selbst wieder auf dem Platz stand. Auch Co-Trainer Maik Hoffmann half des Öfteren aus. Der Kader wurde immer wieder mit Spielern aus der zweiten Mannschaft (Salzlandliga) aufgefüllt. Zum anderen war es die mangelnde Chancenverwertung, die der TSG so einige Punkte kostete. „Gut war unsere geschlossene Mannschaftsleistung und der Teamgeist. An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten. Ich kann aber sagen, dass wir mit der Konstellation das Optimum herausgeholt haben“, meint Harant.

Siege gegen die Konkurrenz

Dennoch ist der Coach auch der Meinung, dass „einige Spiele glücklich gewonnen wurden“. Aber vor allem im Fußball ist das Glück oftmals mit den Tüchtigen. Und das war die TSG. „Positiv im Kopf sind mir die Siege geblieben“, sagt Harant. Vier Erfolge stehen auf dem Konto, alle gegen direkte Kontrahenten aus dem Tabellenkeller. Schlusslicht SV Schwarz-Gelb Bernburg und TuS Schwarz-Weiß Bismark wurden mit 2:0 besiegt, der Burger BC mit 3:1. Wäre die Chancenverwertung besser gewesen, „hätten wir wohl ein paar Punkte mehr gehabt. Aber Jammern bringt nichts“, gibt der Übungsleiter zu verstehen.

Vor allem das Spiel gegen die SG Blau-Weiß Niegripp stößt Harant aber weiterhin sauer auf: „Wenn es selbst die Zuschauer mitbekommen und uns bestätigen, dass der Unparteiische nicht gut war, dann macht man sich Gedanken.“

Doch auch diese Rückschläge haben die TSG nicht aus der Bahn geworfen. Im Winter war Calbe dennoch bemüht, Spieler an die Saale zu lotsen, denn „wir konnten kein Spiel nacheinander mit der selben Formation absolvieren. Da kann sich nichts einspielen“, meint Harant. Für die Rückrunde ist das Ziel daher klar: Weitere Spieler holen und die Klasse halten.

Daher startete Calbe die Kampagne: „Bock auf aktiven Landesligafußball? - Wir suchen Verstärkung für die Rückrunde“. Die Idee für diese Variante wurde im Kreise der Mannschaft besprochen und umgesetzt. „Das Team ist dann zum Vorstand gekommen und wir haben zugestimmt“, erzählt Abteilungsleiter Rainer Schulze. Denn die TSG startete bereits einmal eine Kampagne und hat „gute Erfahrungen“ gesammelt. Die Spieler können dann zu einem Probetraining kommen und die Trainer sprechen sich danach ab, ob der Spieler geeignet ist. Wenn nicht, ist immer noch Platz in der Reservemannschaft, die ebenfalls dringend Spieler benötigt. „Auch wenn es schwer ist, wollen wir beide Mannschaften im Spielbetrieb halten“, so Schulze. Durch die Kampagne rückt die TSG diesem Ziel näher. Kontaktperson: TSG-Abteilungsleiter Rainer Schulze: (0173) 8 23 83 64