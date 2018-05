Landesklassist TSV Kleinmühlingen holt 2:2 im Heimspiel gegen Eintracht Gommern. Ein Punkt fehlt noch zum Klassenerhalt.

Kleinmühlingen l Für Mario Sens, Trainer des Landesklassisten TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens, war es das letzte Heimspiel als Trainer. Die Fans hingen ein Plakat mit der Aufschrift: „Danke Mario und dem Trainerteam“, auf. Drei Jahre war Sens in Kleinmühlingen. Der Nachfolger steht bereits fest. Christoph Berlau, Spieler des MTV Welsleben aus der Kreisliga, wird das Team in der kommenden Saison leiten und zum Ex-Verein zurückkehren. Doch in welcher Liga, ist fraglich. Denn der TSV holte im Heimspiel gegen Eintracht Gommern nur einen Punkt beim 2:2-Unentschieden, nach einem 0:2 Rückstand. „Hut ab, dass die Spieler bei dem heißen Wetter so gekämpft haben“, zeigte sich auch Sens beeindruckt.

Dabei begann die Partie wieder schlecht für die Hausherren. Die kompakte Abwehrreihe der Gäste ließ kaum Chancen zu. Lange Bälle waren das Mittel, doch keiner der langen Schläge, oft getreten durch Florian Marx, kam an. „Wir haben Gommern die Räume überlassen.“

Und das nutzte der Gast. Mit langen Bällen hinter die Abwehr kam das Spielgerät zu David Namshaa, der von Torwart Sebastian Brandt von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Thomas Wissel (Magdeburg) entschied auf Strafstoß. „Er kommt zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob das gepfiffen werden muss“, so Sens. Michael Schmidt war es egal, der trocken links einschoss (23.). Nur zwei Minuten später erhöhte Namshaa mit einem schönen Solo auf 2:0. Vor der Pause schlug der TSV noch zurück und Steffen Brandt verkürzte.

„Die zweite Halbzeit war gut anzusehen“, sagte Sens. Denn beide Teams zeigten bei sommerlichen Temperaturen eine gute Leistung. Sechs Minuten vor Ende der Partie stand wieder Schiedsrichter Wissel im Mittelpunkt. Nach einem Foul an Sebastian Durrhack entschied der Unparteiische auf Freistoß. Sein Assistent sagte Elfmeter, den Patrick Bösel zum viel umjubelten Ausgleich verwandelte. „Auch da kann man sich streiten. Verständlich, dass Gommern aufgebracht war“, sagte Sens. „Vielleicht war es auch das Glück des Tüchtigen.“ Durch den Punktgewinn von Genthin gegen Niegripp fällt am kommenden Wochenende erst die Entscheidung um den Klassenerhalt.

Kleinmühlingen: Sebastian Brandt - Steffen Brandt, Möbius, Keller (81. Gehrmann), Marx (70. Süßmilch), Podlech, Kirchhoff, Klöhn (77. Durrhack), Bösel, Stüber, Schmidt Tore: 0:1 Michael Schmidt (23./FE), 0:2 David Namshaa (25.), 1:2 Steffen Brandt (30.), 2:2 Patrick Bösel (84./FE); SR: Thomas Wissel (Magdeburg); ZS: 43