Die TSG Calbe steckt derzeit mitten im Abstiegskampf. Eine Erfolgsmeldung gibt es dennoch. Die TSG hat einen neuen Trainer gefunden.

Calbe (sle/mjc) l Den Verantwortlichen der TSG Calbe ist es gelungen, für den Trainerposten des Landesliga-Teams zur Saison 2019/2020 einen Mann mit sogenanntem „Stallgeruch“ zu verpflichten. Marcel Würlich wird das Amt im Sommer übernehmen.

Bereits seit frühester Kindheit kickte Würlich im Hegerstadion und war dabei ein wichtiger Bestandteil eines der wohl erfolgreichsten Nachwuchs-Jahrgänge im Calbenser Fußball. Nach dem nahtlosen Übergang in den Männerbereich blickt er auf unzählige Spiele in der Landes- und Verbandsliga zurück und machte dabei auch Erfahrungen in anderen Vereinen wie dem Haldensleber SC oder derzeit noch bei der Zweitbundesliga-Reserve des 1. FC Magdeburg. Seit vielen Jahren ist er dabei nicht nur aktiv auf dem Spielfeld, sondern engagierte sich auch im Umfeld, knüpfte Kontakte zu möglichen neuen Spielern und Sponsoren, leitete Trainingseinheiten und organisierte alles rund um die Mannschaft.

Der nun folgende Schritt als Chef an der Seitenlinie ist demzufolge für den mittlerweile 38-jährigen mehr als logisch, das Angebot der TSG Calbe kam also zum genau richtigen Moment.

Bilder Pascal Weber bekommt zur neuen Saison bei der TSG Calbe einen neuen Trainer. Foto: Michael Jacobs



Würlich würde auch bei einem möglichen Abstieg übernehmen

Bei seiner Vorstellung stellte er gleich zu Beginn zwei wichtige Punkte klar. Zum einen versteht er sich als Ergänzung des derzeit bestehenden Trainerteams der TSG, er wird den Trainerposten bekleiden, Carsten Moritz sein Co-Trainer, der aktuelle Cheftrainer Christian Harant macht als Torwarttrainer weiter, Detlef Sobzcak bleibt Betreuer und Anne Greiser Physiotherapeutin. Zum anderen übernimmt er die neue Aufgabe in jedem Fall, fernab der Ligazugehörigkeit, wenngleich er einen wichtigen Satz nachschiebt: „Meiner Meinung nach hat die Mannschaft absolut das Potential, die Klasse zu halten und wird das auch erreichen.“

Im Rahmen der Planungen für die neue Saison ist Würlich insbesondere der Zusammenhalt im Verein enorm wichtig. Sein Augenmerk liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft und den verschiedenen Nachwuchsmannschaften und deren Trainern. Die Integration von F-Jugend-Trainer Carsten Moritz in das Trainerteam des Landesligisten ist dabei wohl auch ein erster Fingerzeig.

Wenn man auf die Karriere von Marcel Würlich als Spieler zurückschaut, so muss man ihm die verschiedenen Ideen für seinen Heimatverein einfach glauben. Die Verantwortlichen jedenfalls sind sehr froh ihn für die Position des Landesliga-Trainers im Calbenser Hegerstadion gewonnen zu haben.