Im letzten Spiel der Vorbereitung trifft Verbandsligist Union Schönebeck auf den FC Stahl Brandenburg.

Schönebeck l Der Gast hat eine lange und sogar ruhmreiche Geschichte. Im Jahr 1970 gelang den Brandenburgern der Aufstieg in die damalige DDR-Oberliga. Den größten Erfolg fuhr der Verein in der Saison 1986/87 ein. Im UEFA-Pokal erreichte Stahl Brandenburg die zweite Runde, schied aber gegen den späteren Europapokalsieger IFK Göteborg aus. Danach ging es rapide bergab. Der Verein meldete Konkurs an. So entstand aus der BSG Stahl Brandenburg kurz darauf der FC Stahl Brandenburg.

Inzwischen kickt die Mannschaft in der Landesliga Nord in Brandenburg, trifft dort anstatt auf „europäische Größen“ auf Fortuna Babelsberg oder den SSV Einheit Perleberg. Am Sonnabend gastiert die Mannschaft im Stadion an der Magdeburger Straße in Schönebeck (Anstoß 14 Uhr).

Den Kontakt stellte der sportliche Leiter, Michael Steffen, her. „Er hat es dann einfach in die Runde geworfen und wir haben zugestimmt.“ Es war allerdings nicht der Wunschgegner der Unioner. Eigentlich sollte zum Abschluss, als Härtegrad, gegen den Oberligisten 1. FC Lok Stendal getestet werden. Doch die Eisenbahner starten bereits am Sonntag in die Rückrunde. Das Aufstocken mit Spielern aus der Zweiten wurde von Union abgelehnt.

Bilder Andreas Sommermeyer ist gespannt auf den kommenden Gegner. Foto: Steven Schaap



Gegen Brandenburg wird es daher keine Vorgaben geben, sagt Sommermeyer. „Es werden auch die Leute viel Spielzeit bekommen, die ansonsten nicht so oft zum Einsatz kommen“, sagt der Coach. Denn der Gegner ist gänzlich unbekannt. Nur von ein paar Spielern der Landesliga-Mannschaft des Burger BC, die am vergangenen Wochenende gegen Brandenburg testeten, hat der Übungsleiter Informationen bekommen. „Ich kann nicht sagen, was da auf uns zukommt.“

Daher gibt es auch nur eine Devise: „Sie sollen Spaß haben und keiner soll sich verletzen“, meint der Coach. Zudem wäre ein Sieg zum Abschluss der Vorbereitung auch gut für die Moral und das Selbstvertrauen. Denn in einer Woche geht der Ernst der Liga wieder los.